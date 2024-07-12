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Сколько абонентов подключены к устойчивому к блекаутам интернету
В Украине только 41% абонентов подключены к устойчивым к отключениям света сетям интернета на базе PON.
Об этом сообщил директор Департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик, пишет Forbes.
По его словам, в октябре 2023 года только 37% абонентов в Украине имели устойчивый к блэкаутам интернет. В Киеве этот показатель равнялся 9%.
"Сейчас по Украине это 41%", - отметил Мацик.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он добавил, что для Киева цифры остались на уровне прошлого года.
В Минцифре рассчитывают, что до конца 2024 года доля абонентов по Украине, пользующихся фиксированным интернетом на базе PON, может возрасти до 50%.
Отметим, что в результате российской агрессии в Украине повреждены 25% фиксированных сетей, уничтожены или повреждены 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.
Домашний интернет: что нужно для работы без света?
Как рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии, подключая абонентов в Интернет по технологии xPON. Она обеспечивает доступ к сети без света до 72 часов.
Чиновник посоветовал:
- уточнить собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;
- если ответ не устраивает, найти другого провайдера и подать заявку на подключение;
- обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.
Также существуют другие энергосберегающие технологии: FTTx, DOCSIS или xDSL. Благодаря им интернет без света можно иметь в среднем в течение 4-8 часов.
Для пользования интернетом при отсутствии электроэнергии понадобится повербанк или другой источник питания, подключенный к роутеру.
В Украине создадут карту наличия интернета и связи
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи , разработает карту, где можно будет отследить наличие интернета и связи в разных населенных пунктах по Украине.
Как считают в регуляторе, цель, к которой стремятся все участники индустрии электронных коммуникаций – это максимальное покрытие населения услугами связи.
Для ее достижения важно четко определять проблемные зоны с недостающим покрытием и работать над исправлением ситуации. Для этого удобен и распространен в мировой практике инструмент географических обзоров.