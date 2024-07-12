Сколько абонентов подключены к устойчивому к блекаутам интернету

В Украине только 41% абонентов подключены к устойчивым к отключениям света сетям интернета на базе PON.

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Об этом сообщил директор Департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик, пишет Forbes.

По его словам, в октябре 2023 года только 37% абонентов в Украине имели устойчивый к блэкаутам интернет. В Киеве этот показатель равнялся 9%.

"Сейчас по Украине это 41%", - отметил Мацик.

Он добавил, что для Киева цифры остались на уровне прошлого года.

В Минцифре рассчитывают, что до конца 2024 года доля абонентов по Украине, пользующихся фиксированным интернетом на базе PON, может возрасти до 50%.

Отметим, что в результате российской агрессии в Украине повреждены 25% фиксированных сетей, уничтожены или повреждены 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.

Домашний интернет: что нужно для работы без света?

Как рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские провайдеры готовятся к возможным отключениям электроэнергии, подключая абонентов в Интернет по технологии xPON. Она обеспечивает доступ к сети без света до 72 часов.

Чиновник посоветовал:

уточнить собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;

если ответ не устраивает, найти другого провайдера и подать заявку на подключение;

обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Также существуют другие энергосберегающие технологии: FTTx, DOCSIS или xDSL. Благодаря им интернет без света можно иметь в среднем в течение 4-8 часов.

Технологии, обеспечивающие доступ в интернет при отключении света. Фото: Михаил Федоров/Telegram

Для пользования интернетом при отсутствии электроэнергии понадобится повербанк или другой источник питания, подключенный к роутеру.

В Украине создадут карту наличия интернета и связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи , разработает карту, где можно будет отследить наличие интернета и связи в разных населенных пунктах по Украине.

Как считают в регуляторе, цель, к которой стремятся все участники индустрии электронных коммуникаций – это максимальное покрытие населения услугами связи.

Для ее достижения важно четко определять проблемные зоны с недостающим покрытием и работать над исправлением ситуации. Для этого удобен и распространен в мировой практике инструмент географических обзоров.