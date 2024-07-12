Скільки абонентів підключені до стійкого до блекаутів інтернету

В Україні лише 41% абонентів мають підключення до стійких до відключень світла мереж інтернету на базі PON.

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Про це повідомив директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик, пише Forbes.

За його словами, у жовтні 2023 року лише 37% абонентів в Україні мали стійкий до блекаутів інтернет. У Києві цей показник був 9%.

«Зараз по Україні це 41%», – зауважив Мацик.

Він додав, що для Києва цифри залишились на минулорічному рівні.

У Мінцифри розраховують, що до кінця 2024 року частка абонентів по Україні, які користуються фіксованим інтернетом на базі PON, може зрости до 50%.

Зауважимо, що внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Домашній інтернет: що треба для роботи без світла?

Як розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українські провайдери готуються до можливих відключень електроенергії, підключаючи абонентів до інтернету за технологією xPON. Вона забезпечує доступ до мережі без світла до 72 годин.

Чиновник порадив:

уточнити власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь не влаштовує, знайти іншого провайдера й подати заявку на підключення;

забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Також існують інші енергоощадні технології: FTTx, DOCSIS або xDSL. Завдяки ним інтернет без світла можна мати в середньому протягом 4-8 годин.

Технології, які забезпечують доступ до інтернету при відключенні світла. Фото: Михайло Федоров / Telegram

Для користування інтернетом за відсутності електроенергії знадобиться повербанк або інше джерело живлення, підʼєднане до роутера.

В Україні створять карту наявності інтернету та зв'язку по населених пунктах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку розробить карту, де можна буде відслідкувати наявність інтернету та зв'язку у різних населених пунктах по Україні.

Як вважають у регуляторі, ціль, до якої прагнуть усі учасники індустрії електронних комунікацій – це максимальне покриття населення послугами зв’язку.

Для її досягнення важливо чітко визначати проблемні зони з відсутнім покриттям та працювати над виправленням ситуації. Для цього є зручний та поширений у світовій практиці інструмент географічних оглядів.