Vodafone и lifecell оценивают новые требования бесперебойного питания сетей связи как "крайне сложные"

Vodafone и lifecell назвали новые требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи, требующие от мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света "крайне сложными", требующими немалых инвестиций.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Что говорят в lifecell

"Мы поддерживаем необходимость обеспечить непрерывность связи для абонентов, особенно во время войны. Компания будет стараться делать все, чтобы улучшить ситуацию с автономным питанием нашего оборудования и наличием связи при отключениях. Мы работаем над этим с 2022 года и будем продолжать это делать. Что касается новых условий, прописанных в распоряжении НЦУ – сроки и требования крайне сложны, сейчас мы анализируем всю информацию", – говорится в ответе lifecell на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Третий по величине мобильный оператор в Украине lifecell сообщает, что более 5000 базовых станций, составляющих более половины всех станций в Украине, теперь оснащены современными литиевыми батареями, которые способны поддерживать работу станций в течение 4-8 часов без стационарного питания при умеренной нагрузке на сеть. На это компания уже потратила около 1 млрд грн.

Однако там отмечают, что эффективность батарей зависит от количества и продолжительности отключений электроэнергии в конкретной местности. К примеру, если электроснабжение отсутствует 10 часов, затем восстанавливается на 2 часа и снова исчезает, батареи не успевают полностью зарядиться.

На продолжительность работы также влияет количество активных абонентов поблизости, интенсивность использования сети и даже погодные условия, поскольку системы охлаждения потребляют энергию.

Кроме того, около 1700 базовых станций lifecell снабжены альтернативным энергоснабжением с помощью разных типов генераторов. Однако компания отмечает, что использование только генераторов не может обеспечить резервное питание для большинства оборудования из-за необходимости постоянного обслуживания и ограничения по их размещению, особенно в городских районах с плотной застройкой.

Приблизительно 80% базовых станций сети lifecell расположены на крышах домов, а в городах эта доля составляет около 90%, что ограничивает возможности использования генераторов во многих локациях.

Реакция Vodafone

Второй по размеру оператор мобильной связи в стране Vodafone Украина также выражает обеспокоенность требованиями НЦУ. Компания считает их "достаточно сложными для исполнения", однако уже удвоила инвестиции в приобретение аккумуляторов, генераторов, топлива и сопутствующего оборудования.

Общие инвестиции Vodafone в энергостойкость сети за 2022-2024 годы превысят 674 млн. грн. В частности, 438 млн грн будут направлены на закупку генерирующих мощностей и систем автономного энергообеспечения.

В последние два года компания устанавливает батареи нового литий-ферумного типа (LiFeРO4), которые лучше приспособлены к частым и длительным отключениям электроэнергии. В 2024 году Vodafone уже установил или запланировал установить 83,4 тысяч таких батарей, что в 1,5 раза больше по емкости, чем было на начало года.

Сеть должна работать без света 10 часов

Напомним, согласно новым требованиям операторы должны поэтапно обеспечить автономное резервное питание своих базовых станций. К 1 октября 2024 года 60% станций должны быть оборудованы такими системами, к 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – все 100%.

Кроме того, до 1 декабря 2024 года четверть базовых станций в каждой области Украины должны быть подключены к генераторам с достаточным запасом топлива или аккумуляторами, обеспечивающими автономную работу в течение 72 часов.

Распоряжение НЦУ также относится к другим важным объектам инфраструктуры связи. Международные центры коммутации, междугородные телефонные станции, транзитные станции и национальные точки обмена интернет-трафиком должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива или оборудованы аккумуляторами, обеспечивающими работу в течение 72 часов. Срок выполнения этого требования – до 1 сентября 2024 года.

Добавим, глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко обратился к мобильным операторам с требованием обеспечить стабильную связь при отключении электроэнергии, поскольку жители Киевщины неоднократно жаловались на исчезновение мобильной связи в таких ситуациях.

Ранее Delo.ua писало, что причиной плохой связи во время отключений является недостаточная автономность базовых станций. Хотя операторы заменили старые аккумуляторы на новые литиевые, их емкости недостаточно для длительной работы без электричества, и полная автономность всех станций технически невозможна.

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