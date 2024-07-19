Vodafone та lifecell оцінюють нові вимоги безперебійного живлення мереж зв'язку як "вкрай складні"

Vodafone та lifecell назвали нові вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку, які вимагають від мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла "вкрай складними", які потребують чималих інвестицій.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Що кажуть у lifecell

"Ми підтримуємо необхідність забезпечити безперервність зв'язку для абонентів, особливо під час війни. Компанія намагатиметься робити все, щоб поліпшити ситуацію з автономним живленням нашого обладнання та наявністю зв'язку під час відключень. Ми працюємо над цим із 2022 року і будемо продовжувати це робити. Що стосується нових умов, прописаних у розпорядженні НЦУ - терміни і вимоги вкрай складні, зараз ми аналізуємо всю інформацію", - йдеться у відповіді lifecell на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Третій за величиною мобільний оператор в Україні lifecell повідомляє, що більше 5000 базових станцій, що складає понад половину всіх станцій в Україні, тепер оснащені сучасними літієвими батареями які здатні підтримувати роботу станцій протягом 4-8 годин без стаціонарного живлення за умови помірного навантаження на мережу. На це компанія вже витратила майже 1 млрд грн.

Однак, там зазначають, що ефективність батарей залежить від кількості та тривалості відключень електроенергії в конкретній місцевості. Наприклад, якщо електропостачання відсутнє 10 годин, потім відновлюється на 2 години і знову зникає, батареї не встигають повністю зарядитися.

На тривалість роботи також впливає кількість активних абонентів поблизу, інтенсивність використання мережі та навіть погодні умови, оскільки системи охолодження також споживають енергію.

Крім того, близько 1700 базових станцій lifecell забезпечені альтернативним енергопостачанням за допомогою різних типів генераторів. Проте компанія зазначає, що використання лише генераторів не може забезпечити резервне живлення для більшості обладнання через потребу в постійному обслуговуванні та обмеження щодо їх розміщення, особливо у міських районах з щільною забудовою.

Зазначається, що приблизно 80% базових станцій мережі lifecell розташовані на дахах будинків, а в містах ця частка сягає близько 90%, що обмежує можливості використання генераторів у багатьох локаціях.

Реакція Vodafone

Другий за розміром оператор мобільного зв'язку в країні Vodafone Україна також висловлює занепокоєння щодо вимог НЦУ. Компанія вважає їх "досить складними для виконання", проте вже подвоїла інвестиції у придбання акумуляторів, генераторів, палива та супутнього обладнання.

Загальні інвестиції Vodafone в енергостійкість мережі за 2022-2024 роки перевищать 674 млн грн. Зокрема, 438 млн грн буде спрямовано на закупівлю генерувальних потужностей і систем автономного енергозабезпечення.

Протягом останніх двох років компанія встановлює батареї нового літій-ферумного типу (LiFeРO4), які краще пристосовані до частих і тривалих відключень електроенергії. У 2024 році Vodafone вже встановив або запланував встановити 83,4 тисячі таких батарей, що в 1,5 рази більше за ємністю, ніж було на початок року.

Мережа повинна працювати без світла 10 годин

Нагадаємо, згідно з новими вимогами, оператори повинні поетапно забезпечити автономне резервне живлення своїх базових станцій. До 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня 2024 року, чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів з достатнім запасом палива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

Розпорядження НЦУ також стосується інших важливих об'єктів інфраструктури зв'язку. Міжнародні центри комутації, міжміські телефонні станції, транзитні станції та національні точки обміну інтернет-трафіком мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів з запасом палива або обладнані акумуляторами, що забезпечують роботу протягом 72 годин. Термін виконання цієї вимоги — до 1 вересня 2024 року.

Додамо, голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до мобільних операторів з вимогою забезпечити стабільний зв'язок під час відключень електроенергії, оскільки жителі Київщини неодноразово скаржилися на зникнення мобільного зв'язку в таких ситуаціях.

Раніше Delo.ua, писало, що причиною поганого зв'язку під час відключень є недостатня автономність базових станцій. Хоча оператори замінили старі акумулятори на нові літієві, їх ємності недостатньо для тривалої роботи без електрики, і повна автономність всіх станцій є технічно неможливою.

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