Безпечний інтернет для України: Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему в обхід Росії
У 2027 році Vodafone Group та "Vodafone Україна" розпочнуть будувати підводну кабельну систему Kardesa. Вона об’єднає Україну, Болгарію, Туреччину, Грузію та Азію, щоб посилити безпеку та стабільність зв’язку у Чорноморському регіоні, а також створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, мета проєкту — підвищити надійність та безпеку зв’язку у Чорноморському регіоні, а також створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.
Федоров зауважив, що підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону.
Чому це важливо для України?
- Цифровий суверенітет і безпека. Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури.
- Новий транзитний потенціал. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією.
- Інвестиції та робочі місця. Проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури (дата-центри, точки обміну трафіком) та цифрової економіки, сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця (особливо для інженерів, проєктних менеджерів та IT-фахівців).
Хто будуватиме
У Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. А ділянка підводного кабелю по дну Чорного моря буде фінансуватись, у тому числі, українським Vodafone і реалізовуватись разом з Мінцифрою.
Як повідомляє пресслужба Vodafone, Kardesa додасть додатково 500 Тбіт/с пропускної здатності для Чорноморського регіону. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стрімінгових сервісів.
Вартість проєкту — понад 100 мільйонів євро. Генеральним підрядником проєкту виступає Xtera.
Будівництво першої ділянки у Болгарії розпочнеться у 2027 році. Далі – у Туреччині, Грузії та в Україні.
В Україні всі роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах й за умови стабільності та безпеки в регіоні,
Федоров підкреслив, що проєкт Kardesa — важливий крок до інтеграції України в глобальні цифрові проєкти та зміцнення позиції стратегічного цифрового хабу.
"Kardesa відкриває нову цифрову главу для України. Цей проєкт інтегрує нашу країну у провідні глобальні маршрути передачі даних, створюючи нові можливості для бізнесу, інвестицій та розвитку цифрових сервісів", – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.
Зауважимо, у травні 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.
Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.
Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.
Впровадження цієї технології — один з ключових кроків Мінцифри, який планують завершити до 2030 року.