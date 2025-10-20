Безпечний інтернет для України: Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему в обхід Росії

У 2027 році Vodafone Group та "Vodafone Україна" розпочнуть будувати підводну кабельну систему Kardesa. Вона об’єднає Україну, Болгарію, Туреччину, Грузію та Азію, щоб посилити безпеку та стабільність зв’язку у Чорноморському регіоні, а також створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, мета проєкту — підвищити надійність та безпеку зв’язку у Чорноморському регіоні, а також створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.

Федоров зауважив, що підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону.

Чому це важливо для України?

Цифровий суверенітет і безпека. Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури.

Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури. Новий транзитний потенціал. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією.

Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією. Інвестиції та робочі місця. Проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури (дата-центри, точки обміну трафіком) та цифрової економіки, сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця (особливо для інженерів, проєктних менеджерів та IT-фахівців).

Хто будуватиме

У Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. А ділянка підводного кабелю по дну Чорного моря буде фінансуватись, у тому числі, українським Vodafone і реалізовуватись разом з Мінцифрою.

Як повідомляє пресслужба Vodafone, Kardesa додасть додатково 500 Тбіт/с пропускної здатності для Чорноморського регіону. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стрімінгових сервісів.

Вартість проєкту — понад 100 мільйонів євро. Генеральним підрядником проєкту виступає Xtera.

Будівництво першої ділянки у Болгарії розпочнеться у 2027 році. Далі – у Туреччині, Грузії та в Україні.

В Україні всі роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах й за умови стабільності та безпеки в регіоні,

Федоров підкреслив, що проєкт Kardesa — важливий крок до інтеграції України в глобальні цифрові проєкти та зміцнення позиції стратегічного цифрового хабу.

"Kardesa відкриває нову цифрову главу для України. Цей проєкт інтегрує нашу країну у провідні глобальні маршрути передачі даних, створюючи нові можливості для бізнесу, інвестицій та розвитку цифрових сервісів", – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Зауважимо, у травні 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

Впровадження цієї технології — один з ключових кроків Мінцифри, який планують завершити до 2030 року.