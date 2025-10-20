Запланована подія 2

Безпечний інтернет для України: Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему в обхід Росії

Vodafone Group та Vodafone Україна збудують нову підводну кабельну систему через Чорне море
Vodafone прокладе кабель через Чорне море в обхід Росії 

У 2027 році Vodafone Group та "Vodafone Україна" розпочнуть будувати підводну кабельну систему Kardesa. Вона об’єднає Україну, Болгарію, Туреччину, Грузію та Азію, щоб посилити безпеку та стабільність зв’язку у Чорноморському регіоні, а також створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

За його словами, мета проєкту — підвищити надійність та безпеку зв’язку у Чорноморському регіоні, а також створити альтернативний маршрут, який обходить територію Росії.

Федоров зауважив, що  підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону.

Чому це важливо для України?

  • Цифровий суверенітет і безпека. Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури.
  • Новий транзитний потенціал. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією.
  • Інвестиції та робочі місця. Проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури (дата-центри, точки обміну трафіком) та цифрової економіки, сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця (особливо для інженерів, проєктних менеджерів та IT-фахівців).

Хто будуватиме

У Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. А ділянка підводного кабелю по дну Чорного моря буде фінансуватись, у тому числі, українським Vodafone і реалізовуватись разом з Мінцифрою.

Як повідомляє пресслужба Vodafone, Kardesa додасть додатково 500 Тбіт/с пропускної здатності для Чорноморського регіону. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стрімінгових сервісів.

Вартість проєкту — понад 100 мільйонів євро Генеральним підрядником проєкту виступає Xtera.

Будівництво першої ділянки у Болгарії розпочнеться у 2027 році.  Далі – у Туреччині, Грузії та в Україні. 

В Україні всі роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах й за умови стабільності та безпеки в регіоні,

Федоров підкреслив, що проєкт Kardesa — важливий крок до інтеграції України в глобальні цифрові проєкти та зміцнення позиції стратегічного цифрового хабу.

"Kardesa відкриває нову цифрову главу для України. Цей проєкт інтегрує нашу країну у провідні глобальні маршрути передачі даних, створюючи нові можливості для бізнесу, інвестицій та розвитку цифрових сервісів", – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Зауважимо, у травні 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

Впровадження цієї технології — один з ключових кроків Мінцифри, який планують завершити до 2030 року.

Автор:
Світлана Манько