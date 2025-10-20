Запланована подія 2

Безопасный интернет для Украины: Черным морем проложат современную кабельную систему в обход России

Vodafone Group и Vodafone Украина построят новую подводную кабельную систему через Черное море
Vodafone проложит кабель через Черное море в обход России

В 2027 году Vodafone Group и "Vodafone Украина" начнут строить подводную кабельную систему Kardesa. Она объединит Украину, Болгарию, Турцию, Грузию и Азию, чтобы усилить безопасность и стабильность связи в Черноморском регионе, а также создать альтернативный маршрут, обходящий территорию России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, цель проекта — повысить надежность и безопасность связи в Черноморском регионе, а также создать альтернативный маршрут, обходящий территорию России.

Федоров отметил, что подводные кабели обеспечивают 97-98% международного интернет-трафика, поэтому этот проект имеет важное значение для развития цифровой экосистемы всего региона.

Почему это важно для Украины?

  • Цифровой суверенитет и безопасность.   Кабель значительно повысит надежность и устойчивость украинской телекоммуникационной инфраструктуры.
  • Новый транзитный потенциал.   Украина станет ключевым транзитным звеном между Европой и Азией.
  • Инвестиции и рабочие места.   Проект будет стимулировать развитие инфраструктуры (дата-центры, точки обмена трафиком) и цифровой экономики, будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места (особенно инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов).

Кто будет строить

В Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться, в том числе, украинским Vodafone и реализовываться вместе с Минцифрой.

Как сообщает пресс-служба Vodafone, Kardesa добавит дополнительно   500 Тбит/с пропускной способности   для Черноморского региона. Это критически важно для роста объема трафика от 5G, ИИ и стриминговых сервисов.

Стоимость проекта — свыше   100 миллионов евро. Генеральным подрядчиком проекта выступает Xtera.

Строительство первого участка в Болгарии начнется в 2027 году. Далее – в Турции, Грузии и в Украине.

В Украине все работы будут проводиться исключительно в международно признанных безопасных зонах и при стабильности и безопасности в регионе,

Федоров подчеркнул, что проект Kardesa является важным шагом к интеграции Украины в глобальные цифровые проекты и укреплению позиции стратегического цифрового хаба.

"Kardesa открывает новую цифровую главу для Украины. Этот проект интегрирует нашу страну в ведущие глобальные маршруты передачи данных, создавая новые возможности для бизнеса, инвестиций и развития цифровых сервисов", – отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

В мае 2024 года в Украине впервые состоялся   тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

Внедрение этой технологии — один из ключевых шагов Минцифры, который планируется завершить к 2030 году .

Автор:
Светлана Манько