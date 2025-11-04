Верховная Рада приняла закон о мобильном интернете в Украине: что изменится для украинцев

Верховная Рада Украины 4 ноября 2025 приняла во втором чтении и в целом законопроект, обновляющий правила в сфере электронных коммуникаций. Он приближает украинское законодательство к нормам ЕС и повысит качество мобильной связи по всей стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

Законопроект №12094 поддержали 263 народных депутата.

Что изменится?

Отмечается, что документ ужесточает требования к качеству услуг: теперь скорость мобильного интернета - это официальный показатель, по которому будут контролировать работу мобильных операторов.

Для скорости интернета будет установлено фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в рамках этого стандарта, уточняют в Минцифри.

Отдельно усовершенствован механизм национального роуминга - в случае чрезвычайных ситуаций сети смогут подстраховывать друг друга, чтобы люди оставались на связи даже во время кризисных событий или возможных блекаутов.

Кроме того, украинцы смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны. Информация о качестве и скорости будет передаваться в НКЭК для анализа. Это поможет определить слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы.

"Быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны - в городах, селах и даже когда вы в пути. Это важный шаг к обеспечению непрерывной связи для всех украинцев", - отметил глава Минцифры Иван Федоров.

Следующим шагом должно стать подписание закона президентом.

5G в Украине

В мае 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

Внедрение этой технологии – один из ключевых шагов Минцифры, который планируют завершить к 2030 году .