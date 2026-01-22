Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Мобільний зв’язок під час блекаутів: оператори вже встановили тисячі генераторів та готують запаси пального

мобільний зв’язок
Мобільні компанії придбали 15 тисяч генераторів / Depositphotos

Мобільні компанії придбали понад 15 тисяч генераторів для резервного живлення базових станцій. Наразі більше 8 тисяч базових станцій вже працюють на генераторах. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з представниками операторів мобільного звʼязку.

Під час зустрічі окрему увагу приділили логістичним питанням. Аби генератори працювали безперебійно, сторони обговорили створення та підтримку достатніх запасів пального.

"Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, після останніх масованих ударів ворога по енергетиці інфраструктура українського оператора мобільного зв’язку "Київстар" була знеструмлена на 40-60% у дев’яти областях. Основна мережа захищена впродовж 72 годин. 

У листопаді президент Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх громадян, що є критично важливим, особливо в умовах війни.

Автор:
Тетяна Бесараб