"Київстар" змінив умови продовження терміну дії номерів: деталі

Мобільний оператор "Київстар" з 6 лютого 2026 року впроваджує нові умови продовження терміну дії номерів для передплатних абонентів. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що ці зміни допоможуть зберігати номери за активними абонентами та спростити умови послуг мобільного зв’язку.

Загальний термін дії номера залишається 365 днів, але тепер він поділяється на два етапи.

Етапи терміну дії номера

У "Київстар" зауважили, що впродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, а клієнти можуть користуватися всіма послугами.

Наступний етап — призупинений стан ще на 91 день. У цей час надходять SMS, у яких нагадають про поповнення рахунку, щоб уникнути деактивації номера.

Коли ваш номер у призупиненому стані, ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки на сервісні номери. Щоб відновити повноцінну роботу номера, необхідно поповнити  рахунок на суму від 30 грн єдиним платежем.

Як подовжити термін дії номера

  • Поповнити рахунок на суму від 30 грн одним платежем.
  • Оплатити основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг. Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.

Раніше мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні. 

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.

Автор:
Світлана Манько