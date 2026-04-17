"Київстар" прокоментував можливе об’єднання з Vodafone

"Київстар" прокоментував можливе об'єднання з Vodafone / Вікіпедія

"Київстар" не розглядає об’єднання вежового бізнесу з Vodafone як ознаку монополізації ринку, а навпаки — як поширену міжнародну практику, що підвищує ефективність інфраструктури та стійкість мобільних мереж.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю президента компанії "Київстар" Олександра Комарова для "РБК-Україна".

За його словами, пасивною вежовою інфраструктурою оператора управляє Ukrainian Tower Company, яка належить материнській компанії VEON. Комаров зазначив, що потенційні угоди щодо об’єднання такої інфраструктури відповідають практиці, яка вже застосовується в низці європейських країн, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Італії та Швеції.

Як це вплине на абонентів

Він відкинув твердження про ризики монополії, назвавши їх маніпулятивними. На його думку, консолідація вежової інфраструктури може підвищити стабільність мереж, розширити покриття та підвищити ефективність роботи операторів, що в підсумку зробить зв’язок для абонентів більш якісним.

Окремо Комаров наголосив, що в умовах війни, коли базові станції стають цілями атак, спільне використання інфраструктури може підвищити стійкість телекомунікаційних мереж.

Коментуючи національний роумінг, він зазначив, що цей механізм був запроваджений як кризове рішення на початку повномасштабної війни та не є комерційною моделлю. За його словами, у пікові періоди "Київстар" обслуговував понад 1 млн абонентів інших операторів, а в середньому за січень–березень 2026 року — близько 540 тис. абонентів щодоби.

Водночас він підкреслив, що така модель є тимчасовою, оскільки в мирних умовах вона не відповідає ринковій логіці інвестиційної конкуренції. Комаров нагадав, що з початку повномасштабної війни компанія інвестувала 40,1 млрд грн у відновлення та розвиток мережі, забезпечивши 4G-покриття для 96,2% населення на підконтрольній території України.

Також він зазначив, що у низці населених пунктів мобільний зв’язок або мобільний інтернет LTE доступні виключно через мережу "Київстар".

Також додамо, що "Київстар" розглядає можливість виходу на ринок цифрового банкінгу в межах своєї стратегії цифрового розвитку та вже веде відповідний діалог з Національним банком України.

Автор:
Тетяна Гойденко