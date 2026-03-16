Україна запровадила санкції проти виробників "Орєшніка" та іранських компаній

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти російських та іранських компаній і громадян, які пов’язані з військово-промисловим комплексом РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сайті Офісу президента.

Зазначається, що до санкційного пакету увійшло 130 фізичних і 48 юридичних осіб. Серед них компанії, що причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета" (їх використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах, літаках, якими Росія обстрілює українські міста й громади). Зокрема, і ті підприємства, які залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Також у цьому переліку компанії та громадяни Ірану, причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що їх застосовують не лише проти України, а й на Близькому Сході проти країн Перської Затоки. 

Ці юридичні та фізичні особи допомагали запускати, розгортати й масштабувати виробництво "шахедів" у Росії. Санкції застосовані і до іранських інструкторів, які готували російських операторів "шахедів", що потім атакували українські міста й енергетичні об’єкти.

"Російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак Росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці", – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше Зеленський підписав указ про застосування санкцій до десяти російських транспортно-логістичних підприємств, що забезпечують доставку вантажів на тимчасово окуповані території та підтримують армію РФ.

Автор:
Світлана Манько