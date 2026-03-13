Тимчасове послаблення санкцій США не врятує економіку Росії – Власюк

Не варто переоцінювати вплив на економіку РФ призупинення дій санкцій США на продаж російської нафти та нафтопродуктів, враховуючи великий дефіцит бюджету.

Як інформує Delo.ua, про це заявив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк у коментарі "Укрінформ".

Власюк зазначив, що структурні зміни в економіці Росії наразі достатньо серйозні, щоб тимчасове послаблення санкцій не стало "рятівним колом". Лише у разі тривалого продовження такого послаблення воно могло б істотно допомогти Кремлю.

За його словами, перші два місяці 2026 року для російського бюджету пройшли погано: РФ не отримала нафтогазових доходів, і майже 80% запланованого дефіциту вже використано. Для балансу бюджету Росії наразі потрібна ціна на нафту близько 65 доларів за барель, що значно вище поточної ціни у 58 доларів.

Власюк також сумнівається, що тимчасове послаблення санкцій призведе до зниження ціни на нафту. На його думку, вирішальним фактором залишаються ситуація в Ормузькій протоці та тривалість війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, США на один місяць призупинили дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.