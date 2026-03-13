Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тимчасове послаблення санкцій США не врятує економіку Росії – Власюк

нафта
Тимчасове послаблення санкцій США не врятує економіку Росії / Depositphotos

Не варто переоцінювати вплив на економіку РФ призупинення дій санкцій США на продаж російської нафти та нафтопродуктів, враховуючи великий дефіцит бюджету.

Як інформує Delo.ua, про це заявив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк у коментарі "Укрінформ".

Власюк зазначив, що структурні зміни в економіці Росії наразі достатньо серйозні, щоб тимчасове послаблення санкцій не стало "рятівним колом". Лише у разі тривалого продовження такого послаблення воно могло б істотно допомогти Кремлю.

За його словами, перші два місяці 2026 року для російського бюджету пройшли погано: РФ не отримала нафтогазових доходів, і майже 80% запланованого дефіциту вже використано. Для балансу бюджету Росії наразі потрібна ціна на нафту близько 65 доларів за барель, що значно вище поточної ціни у 58 доларів.

Власюк також сумнівається, що тимчасове послаблення санкцій призведе до зниження ціни на нафту. На його думку, вирішальним фактором залишаються ситуація в Ормузькій протоці та тривалість війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, США на один місяць призупинили дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Тетяна Гойденко