Ціна російської нафти вперше перевищила бюджетний орієнтир через війну в Ірані

Ціна російської нафти вперше за рік перевищила бюджетний орієнтир

Ціна російської нафти, що використовується для розрахунку податків, вперше з січня 2025 року перевищила закладений у бюджеті показник. Це сталося на тлі зростання світових цін на енергоносії через війну навколо Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними агентства, у понеділок розрахункова ціна російської нафти досягла 6105 рублів за барель, що на 82% більше, ніж 27 лютого — за день до початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Цей показник перевищив рівень 5440 рублів за барель (близько $59), закладений у федеральному бюджеті Росії на 2026 рік.

Ескалація на Близькому Сході — зокрема удари США та Ізраїлю по Ірану та атаки Тегерана у відповідь — підвищила попит на російські енергоресурси. Це дозволило Москві збільшити експорт нафти й газу, який раніше скоротився через санкції, пов’язані з війною проти України.

Трейдери також повідомляють, що російська нафта Urals, яка постачається до індійських портів, уперше продається з премією до еталонної нафти Brent.

Втім аналітики вважають, що таке зростання може бути тимчасовим. У середу російська нафта вже торгувалася на рівні близько $62 за барель, знизившись після повідомлень про можливе вивільнення стратегічних запасів нафти для стабілізації ринку після блокування Ормузької протоки.

Попри зростання цін, російський бюджет продовжує відчувати тиск. За даними Міністерства фінансів РФ, доходи від нафти й газу в лютому впали на 44% у річному вимірі — до 432,3 млрд рублів через попереднє падіння цін на нафту та зміцнення рубля.

Зауважимо, зростання цін на нафту через війну в Ірані не врятує державний бюджет Росії, роздутий видатками на війну в Україні. Наразі російська нафта торгується з дисконтом через санкції.

Автор:
Тетяна Гойденко