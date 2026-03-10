Запланована подія 2

Ціни на нафту різко впали після прогнозів Трампа про кінець війни на Близькому Сході

нафта, газ
Ціни на нафту різко впали / Depositphotos

У вівторок, 10 березня, нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent втратили понад 4 долари, опустившись до рівня 94,79 долара за барель. Американська нафта WTI також продемонструвала зниження, стабілізувавшись на позначці 90,96 долара за барель.

Вплив політичних заяв 

Основною причиною розвороту цінового тренду стали заяви президента США Дональда Трампа щодо перспектив завершення воєнного конфлікту на Близькому Сході. Прогнози американського лідера про швидке врегулювання ситуації навколо Ірану дещо заспокоїли інвесторів.

Додатковим чинником стало повідомлення про телефонну розмову між Дональдом Трампом та Путіним, під час якої обговорювалися пропозиції щодо прискорення виходу з кризи.

Ринок відреагував на ці новини зменшенням так званої "премії за ризик", яка раніше підштовхувала ціни вгору.

Реакція ринку 

Попри заспокійливі коментарі з Вашингтона, ситуація на фізичному ринку залишається напруженою.

Аналітики зазначають, що реальні ціни на нафту в регіоні Близького Сходу все ще тримаються на високих рівнях. Окрім того, представники Корпусу вартових ісламської революції Ірану виступили із жорсткими заявами.

Тегеран пригрозив повністю заблокувати експорт енергоресурсів із регіону, якщо атаки на країну триватимуть. Це створює підґрунтя для збереження волатильності на біржах у найближчій перспективі.

Заходи для стримування вартості палива

Тиск на ціни також зумовлений інформацією про підготовку пакету заходів для стабілізації світового ринку.

Дональд Трамп розглядає варіанти послаблення нафтових санкцій проти Росії та використання екстрених стратегічних запасів сирої нафти. Країни G7 підтвердили свою готовність вжити необхідних кроків для протидії зростанню енергетичних витрат.

Трейдери сприйняли ці сигнали як підтвердження того, що світові лідери намагатимуться забезпечити безперебійне надходження нафти на глобальний ринок за будь-яких умов.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США скасують санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби стабілізувати світові ціни. При цьому, на його думку, відновлювати їх, можливо, і не доведеться, бо "відновиться світ".

Перед цим ціни на нафту різко зросли на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході - вартість бареля досягла $108 уперше з 2022 року. На ринках посилилися побоювання щодо можливого дефіциту енергоносіїв і нової хвилі інфляції.

Автор:
Тетяна Бесараб