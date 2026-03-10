Цены на нефть резко упали после прогнозов Трампа о конце войны на Ближнем Востоке

Во вторник, 10 марта, нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть Brent потеряли более 4 долларов, опустившись до уровня 94,79 доллара за баррель. Американская нефть WTI также продемонстрировала снижение, стабилизировавшись на отметке 90,96 доллара за баррель.

Влияние политических заявлений

Основной причиной разворота ценового тренда стали заявления президента США Дональда Трампа по поводу перспектив завершения военного конфликта на Ближнем Востоке. Прогнозы американского лидера о скором урегулировании ситуации вокруг Ирана несколько успокоили инвесторов.

Дополнительным фактором стало сообщение о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Путиным, в ходе которого обсуждались предложения по ускорению выхода из кризиса.

Рынок отреагировал на эти новости уменьшением так называемой "премии за риск", которая раньше подталкивала цены вверх.

Реакция рынка

Несмотря на умиротворяющие комментарии из Вашингтона, ситуация на физическом рынке остается напряженной.

Аналитики отмечают, что реальные цены на нефть в Ближнем Востоке все еще держатся на высоких уровнях. Кроме того, представители Корпуса стражей исламской революции Ирана выступили с жесткими заявлениями.

Тегеран пригрозил полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из региона, если атаки на страну будут продолжаться. Это создает основу для сохранения волатильности на биржах в ближайшей перспективе.

Меры по сдерживанию стоимости топлива

Давление на цены также обусловлено информацией о подготовке пакета мер по стабилизации мирового рынка.

Дональд Трамп рассматривает варианты ослабления нефтяных санкций против России и использования экстренных стратегических запасов сырой нефти. Страны G7 подтвердили свою готовность принять необходимые шаги для противодействия росту энергетических затрат.

Трейдеры восприняли эти сигналы как подтверждение того, что мировые лидеры постараются обеспечить бесперебойное поступление нефти на глобальный рынок в любых условиях.

Напомним, Трамп заявил, что США отменят санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы стабилизировать мировые цены. При этом, по его мнению, восстанавливать их, возможно, и не придется, потому что "восстановится мир".

Перед этим цены на нефть резко выросли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке – стоимость барреля достигла $108 впервые с 2022 года. На рынках усилились опасения по поводу возможного дефицита энергоносителей и новой волны инфляции.