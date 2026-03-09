Саудівська Аравія скорочує видобуток нафти через блокування Ормузької протоки

Саудівська Аравія розпочала скорочення видобутку нафти на тлі майже повного блокування стратегічної Ормузької протоки, що призводить до переповнення сховищ. Державна компанія Aramco частково перенаправляє поставки через Червоне море.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Ризик стрибка світової інфляції через перебої в постачанні нафти

Скорочення видобутку відбувається після аналогічних кроків Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та Іраку. Деякі країни заздалегідь зменшують виробництво, щоб не переповнити сховища та уникнути повного зупинення видобутку.

Війна на Близькому Сході, яка триває вже другий тиждень, фактично перекрила Ормузьку протоку для морського трафіку з Перської затоки. Переважно через протоку проходять лише поставки з Ірану. Практично повний застій експорту призвів до зростання цін на нафту вище $100 за барель та створює ризик стрибка світової інфляції.

Державна компанія Saudi Aramco відмовилася коментувати ситуацію.

Саудівська Аравія виробляє близько 10 млн барелів нафти на добу та експортує близько 7 млн барелів. Aramco перенаправляє частину поставок із Ормузького маршруту на порт Янбу, проте пропускна здатність трубопроводу не дозволяє повністю компенсувати обсяги експорту через протоку.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. раніше оцінювали, що Саудівська Аравія вичерпає свої сховища нафти та палива менш ніж за два місяці від початку конфлікту. Теоретично арабські виробники в регіоні - Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак — мають понад 100 млн барелів резервних потужностей, або близько третини від загальної ємності, зазначив Антуан Гальф, співзасновник та головний аналітик компанії Kayrros.

Водночас фактичний рівень використання буде нижчим, а операційне навантаження рідко перевищує 80% від номінальної потужності, додав Гальф у дописі на LinkedIn минулого тижня.

Додамо, що ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року. Brent подорожчала до 117,65 дол. за барель, а West Texas до 116,62 дол.