Кувейт зупиняє видобуток нафти: запроваджено режим форс-мажору

Кувейтська нафтова корпорація офіційно оголосила про введення режиму форс-мажору та початок скорочення видобутку сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, таке рішення було прийняте на восьмий день масштабного воєнного конфлікту між США та Іраном, який призвів до фактичного блокування морських шляхів у регіоні.

Кувейт приєднався до Іраку та Катару, які раніше також були змушені обмежити виробництво через неможливість стабільного експорту енергоносіїв.

Блокування Ормузької протоки

Головною причиною зупинки поставок стали прямі погрози з боку Ірану щодо безпеки судноплавства та атаки на танкери.

Ормузька протока, через яку проходить понад 20% світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, наразі залишається закритою для комерційного флоту.

В Аравійській затоці спостерігається майже повна відсутність вільних суден, готових до перевезення нафтопродуктів, що змушує видобувні компанії зупиняти роботу переробних заводів.

Заповнення сховищ у Саудівській Аравії та ОАЕ

Аналітики прогнозують, що найближчим часом до скорочення видобутку будуть змушені вдатися також Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Основною проблемою стає критичне заповнення наземних резервуарів: за відсутності регулярного вивезення сировини морем нафтосховища цих країн досягнуть своєї максимальної місткості.

Кувейтська сторона наразі не називає точних обсягів зниження видобутку, проте зазначає, що заходи є запобіжними та будуть переглянуті залежно від розвитку ситуації.

Вплив на світові ринки палива

Зупинка експорту з Кувейту створює серйозну загрозу для стабільності азійського та європейського ринків. Компанія KPC є ключовим постачальником нафти до Азії та одним із найбільших експортерів авіаційного палива до північно-західної Європи.

Окрім енергетичного сектору, дефіцит сировини вдарить по нафтохімічній галузі, оскільки кувейтська нафта є важливою базою для виробництва широкого спектра промислової продукції.

Нагадаємо, Кувейт почав скорочувати видобуток, оскільки сховища швидко заповнюються через закриття Ормузького протоку. Країна, яка є одним із засновників Організації країн-експортерів нафти, обговорює подальше обмеження своїх виробничих та переробних потужностей лише до рівня, необхідного для покриття внутрішнього споживання.

В наслідок цього, ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року.