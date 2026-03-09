Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кувейт зупиняє видобуток нафти: запроваджено режим форс-мажору

нафта
Кувейт зупиняє видобуток нафти / Depositphotos

Кувейтська нафтова корпорація офіційно оголосила про введення режиму форс-мажору та початок скорочення видобутку сировини. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, таке рішення було прийняте на восьмий день масштабного воєнного конфлікту між США та Іраном, який призвів до фактичного блокування морських шляхів у регіоні.

Кувейт приєднався до Іраку та Катару, які раніше також були змушені обмежити виробництво через неможливість стабільного експорту енергоносіїв.

Блокування Ормузької протоки 

Головною причиною зупинки поставок стали прямі погрози з боку Ірану щодо безпеки судноплавства та атаки на танкери.

Ормузька протока, через яку проходить понад 20% світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, наразі залишається закритою для комерційного флоту.

В Аравійській затоці спостерігається майже повна відсутність вільних суден, готових до перевезення нафтопродуктів, що змушує видобувні компанії зупиняти роботу переробних заводів.

Заповнення сховищ у Саудівській Аравії та ОАЕ

Аналітики прогнозують, що найближчим часом до скорочення видобутку будуть змушені вдатися також Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Основною проблемою стає критичне заповнення наземних резервуарів: за відсутності регулярного вивезення сировини морем нафтосховища цих країн досягнуть своєї максимальної місткості.

Кувейтська сторона наразі не називає точних обсягів зниження видобутку, проте зазначає, що заходи є запобіжними та будуть переглянуті залежно від розвитку ситуації.

Вплив на світові ринки палива

Зупинка експорту з Кувейту створює серйозну загрозу для стабільності азійського та європейського ринків. Компанія KPC є ключовим постачальником нафти до Азії та одним із найбільших експортерів авіаційного палива до північно-західної Європи.

Окрім енергетичного сектору, дефіцит сировини вдарить по нафтохімічній галузі, оскільки кувейтська нафта є важливою базою для виробництва широкого спектра промислової продукції.

Нагадаємо, Кувейт почав скорочувати видобуток, оскільки сховища швидко заповнюються через закриття Ормузького протоку. Країна, яка є одним із засновників Організації країн-експортерів нафти, обговорює подальше обмеження своїх виробничих та переробних потужностей лише до рівня, необхідного для покриття внутрішнього споживання.

В наслідок цього, ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року.

Автор:
Тетяна Бесараб