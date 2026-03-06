Кувейт скорочує видобуток нафти: сховища переповнені через блокаду Ормузької протоки

Кувейт почав скорочувати видобуток на деяких нафтових родовищах після того, як у нього закінчилося місце для зберігання сирої нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Wall Street Journal.

Зазначається, що країна, яка є одним із засновників Організації країн-експортерів нафти, обговорює подальше обмеження своїх виробничих та переробних потужностей лише до рівня, необхідного для покриття внутрішнього споживання.

Експерти наголошують, що "заглушити" свердловини — це не просто повернути кран. Тривала зупинка може призвести до пошкодження резервуарів і пластового тиску, що зробить відновлення видобутку в майбутньому дуже дорогим і технічно складним процесом.

Кувейт став другим великим виробником ОПЕК (після Іраку), який був змушений піти на такий крок через логістичний тупик.

За даними Bloomberg, ф'ючерси на нафту марки Brent вперше за майже два роки досягли 90 доларів за барель, оскільки війна на Близькому Сході спричинила хвилю збоїв на енергетичних ринках, а судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося.

Ескалація бойових дій змушує провідні фінансові інституції переглядати прогнози. Аналітики Goldman Sachs попередили, що тривала нестабільність може підштовхнути ціни на нафту вище позначки у 100 доларів за барель.

Ще радикальніший прогноз озвучив міністр енергетики Катару, припустивши зростання до 150 доларів.

Дизельного пального вже продемонстрував стрибок на 50% за тиждень, що викликало серйозне занепокоєння центральних банків через ризик нового витка глобальної інфляції.

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.

2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ВМС США можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.