Кувейт сокращает добычу нефти: хранилища переполнены из-за блокады Ормузского пролива

Кувейт начал сокращать добычу на некоторых нефтяных месторождениях после того, как у него кончилось место для хранения сырой нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal.

Отмечается, что страна, являющаяся одним из учредителей Организации стран-экспортеров нефти, обсуждает дальнейшее ограничение своих производственных и перерабатывающих мощностей только до уровня, необходимого для покрытия внутреннего потребления.

Эксперты отмечают, что "заглушить" скважины - это не просто вернуть кран. Длительная остановка может привести к повреждению резервуаров и пластового давления, что сделает возобновление добычи в будущем очень дорогостоящим и технически сложным процессом.

Кувейт стал вторым крупным производителем ОПЕК (после Ирака), который был вынужден пойти на такой шаг из-за логистического тупика.

По данным Bloomberg, фьючерсы на нефть марки Brent впервые за почти два года достигли 90 долларов за баррель, поскольку война на Ближнем Востоке повлекла за собой волну сбоев на энергетических рынках, а судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось.

Эскалация боевых действий заставляет ведущие финансовые учреждения пересматривать прогнозы. Аналитики Goldman Sachs предупредили, что длительная нестабильность может подтолкнуть цены на нефть выше отметки в 100 долларов за баррель.

Еще более радикальный прогноз озвучил министр энергетики Катара, допустив рост до 150 долларов.

Дизельного горючего уже продемонстрировал скачок на 50% за неделю, что вызвало серьезную обеспокоенность центральных банков из-за риска нового витка глобальной инфляции.

Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.

2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ВМС США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.