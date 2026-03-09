Запланована подія 2

Кувейт останавливает добычу нефти: введен режим форс-мажора

нефть
Кувейт останавливает добычу нефти / Depositphotos

Кувейтская нефтяная корпорация официально объявила о введении режима форс-мажора и начале сокращения добычи сырья.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, такое решение было принято на восьмой день масштабного военного конфликта между США и Ираном, который привел к фактической блокировке морских путей в регионе.

Кувейт присоединился к Ираку и Катару, ранее также были вынуждены ограничить производство из-за невозможности стабильного экспорта энергоносителей.

Блокировка Ормузского пролива

Главной причиной остановки поставок стали прямые угрозы со стороны Ирана по безопасности судоходства и атаки на танкеры.

Ормузский пролив, через который проходит более 20% мирового объема нефти и сжиженного природного газа, остается закрытым для коммерческого флота.

В Аравийском заливе наблюдается почти полное отсутствие свободных судов, готовых к перевозке нефтепродуктов, что заставляет добывающие компании останавливать работу перерабатывающих заводов.

Заполнение хранилищ в Саудовской Аравии и ОАЭ

Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время к сокращению добычи будут вынуждены прибегнуть также Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Основной проблемой становится критическое заполнение наземных резервуаров: при отсутствии регулярного вывоза сырья морем нефтехранилища этих стран достигнут своей максимальной емкости.

Кувейтская сторона пока не называет точных объемов снижения добычи, однако отмечает, что меры предосторожности и будут пересмотрены в зависимости от развития ситуации.

Воздействие на мировые рынки топлива

Остановка экспорта из Кувейта создает серьезную угрозу стабильности азиатского и европейского рынков. Компания KPC является ключевым поставщиком нефти в Азию и одним из крупнейших экспортеров авиационного топлива в северо-западную Европу.

Кроме энергетического сектора, дефицит сырья отразится на нефтехимической отрасли, поскольку кувейтская нефть является важной базой для производства широкого спектра промышленной продукции.

Напомним, Кувейт начал сокращать добычу, поскольку хранилища быстро заполняются из-за закрытия Ормузского пролива. Страна, являющаяся одним из учредителей Организации стран-экспортеров нефти, обсуждает дальнейшее ограничение своих производственных и перерабатывающих мощностей только до уровня, необходимого для покрытия внутреннего потребления.

В результате цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув наивысшего уровня с июля 2022 года.

Автор:
Татьяна Бессараб