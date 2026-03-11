Цена российской нефти впервые превысила бюджетный ориентир из-за войны в Иране

Цена российской нефти, используемой для расчета налогов, впервые с января 2025 превысила заложенный в бюджете показатель. Это произошло на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны вокруг Ирана.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, в понедельник расчетная цена российской нефти достигла 6105 рублей за баррель, что на 82% больше, чем 27 февраля – за день до начала военной кампании США и Израиля против Ирана. Этот показатель превысил уровень 5440 рублей за баррель (около $59), заложенный в федеральном бюджете России на 2026 год.

Эскалация на Ближнем Востоке — в том числе удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана — повысила спрос на российские энергоресурсы. Это позволило Москве увеличить экспорт нефти и газа, ранее сократившийся из-за санкций, связанных с войной против Украины.

Трейдеры также сообщают, что поставляемая в индийские порты российская нефть Urals впервые продается с премией к эталонной нефти Brent.

Впрочем, аналитики считают, что такой рост может быть временным. В среду российская нефть уже торговалась на уровне около $62 за баррель, снизившись после сообщений о возможном высвобождении стратегических запасов нефти для стабилизации рынка после блокирования Ормузского пролива.

Несмотря на рост цен, российский бюджет продолжает ощущать давление. По данным Министерства финансов РФ, доходы от нефти и газа в феврале упали на 44% в годовом измерении – до 432,3 млрд рублей из-за предварительного падения цен на нефть и укрепления рубля .

Заметим, что рост цен на нефть из-за войны в Иране не спасет государственный бюджет России, раздутый расходами на войну в Украине. В настоящее время российская нефть торгуется с дисконтом из-за санкций.