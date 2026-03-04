Запланована подія 2

Зростання цін на нафту не врятує бюджет Росії: війна в Ірані не допоможе

видобуток нафти
Зростання цін на нафту, спричинене Іраном, недостатньо для збалансування російського бюджету / Depositphotos

Зростання цін на нафту через війну в Ірані не врятує державний бюджет Росії, роздутий видатками на війну в Україні. Наразі російська нафта торгується з дисконтом через санкції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що хоча світові ціни на нафту у вівторок перевищили 83 долари за барель, російська нафта торгується зі знижкою до міжнародного еталону Brent, що посилює проблеми з бюджетом.

За розрахунками Reuters, у лютому середня знижка становила 26,50 долара за барель.

РФ очікує отримати 8,92 трлн рублів ($97 млрд) доходів від продажу нафти й газу 2026 року, але темпи надходжень зараз відстають від цього плану.

Бюджет Росії на 2026 рік розрахований на ціну нафти 5440 рублів за барель ($59) і курс рубля 92,2 за долар США.

Для того, щоб його дефіцит становив заплановані 3,8 трлн рублів, середня за рік експортна ціна російської нафти Urals має бути $59 за барель.А щоб доходи бюджету зрівнялися з видатками, потрібно вже $97.

Сьогодні Urals торгується на рівні 65,49 доларів за барель.

У грудні на тлі санкцій США проти російських нафтових гігантів ціна Urals опускалася до 34 доларів за барель.

Reuters зауважує, що дефіцит державного бюджету Росії може зрости майже втричі до кінця року, зазначає через падіння продажів нафти та зростання знижок, що зменшує доходи Кремля.

Зауважимо, ціни на нафту зростають на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці.

Автор:
Світлана Манько