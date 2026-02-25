Боротьба за китайський ринок: накопичення нафти в морі змушує Росію та Іран знижувати ціни

Російські та іранські постачальники нафти посилили цінову конкуренцію за обмежений пул китайських покупців. Після скорочення експорту до Індії обсяги сировини переспрямували на схід, що призвело до зростання знижок та накопичення десятків мільйонів барелів у морі. Російська Urals торгується з дисконтом 12 доларів відносно Brent.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Аналітики норвезької аналітичної компанії Rystad Energy зазначають, що індійський імпорт з РФ може впасти на 40% (до 600 000 барелів на день). Значна частина переміщених вантажів зараз прямує на схід, що провокує цінову війну з іранськими постачальниками, яким давно надають перевагу приватні нафтопереробні заводи Китаю.

Зміна цінових параметрів

За словами трейдерів, наразі зафіксовано такі показники вартості:

російська нафта марки Urals продається зі знижкою 12 доларів за барель до ціни Brent (місяцем раніше дисконт становив 10 доларів);

іранська легка нафта пропонується за ціною на 11 доларів нижче світового бенчмарку (у грудні знижка була на рівні 8–9 доларів).

Накопичення запасів нафти

Китайські приватні нафтопереробні заводи, так звані "чайники", складають близько чверті потужностей країни та діють у межах державних квот. Наразі вони не можуть поглинути весь обсяг пропонованої нафти, оскільки їхні потужності, ймовірно, вичерпані.

За даними аналітичної компанії Kpler, обсяг іранської нафти, що знаходиться в морі (переважно в Жовтому морі та Сінгапурській протоці), зріс до 48 мільйонів барелів. Російська нафта в азійських водах становить близько 9,5 мільйона барелів.

Порівняльна динаміка

Протягом перших 18 днів лютого поставки з Росії до Китаю зросли до 2,09 мільйона барелів на день, що на 20% більше за січневі показники. Водночас експорт з Ірану знизився на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 1,2 мільйона барелів на день.

Аналітики вказують на нижчий рівень ризику для китайських покупців при роботі з російською сировиною порівняно з іранською. Це пов'язано з напруженістю на Близькому Сході та можливими перебоями в транспортуванні через Ормузьку протоку у разі військового конфлікту.

Нагадаємо, на початку лютого російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.