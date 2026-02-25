Борьба за китайский рынок: накопление нефти в море вынуждает Россию и Иран снижать цены

Российские и иранские поставщики нефти ужесточили ценовую конкуренцию за ограниченный пул китайских покупателей. После сокращения экспорта в Индию объемы сырья перенаправили на восток, что привело к росту скидок и накоплению десятков миллионов баррелей в море. Российская Urals торгуется с дисконтом 12 долларов по отношению к Brent.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Аналитики норвежской аналитической компании Rystad Energy отмечают, что индийский импорт из РФ может упасть на 40% (до 600 000 баррелей в день). Значительная часть перемещенных грузов сейчас идет на восток, что провоцирует ценовую войну с иранскими поставщиками, которые давно предпочитают частные нефтеперерабатывающие заводы Китая.

Изменение ценовых параметров

По словам трейдеров, сейчас зафиксированы следующие показатели стоимости:

российская нефть марки Urals продается со скидкой 12 долларов за баррель до цены Brent (месяцем ранее дисконт составлял 10 долларов);

иранская легкая нефть предлагается по цене на 11 долларов ниже мирового бенчмарка (в декабре скидка была на уровне 8–9 долларов).

Накопление запасов нефти

Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы, так называемые чайники, составляют около четверти мощностей страны и действуют в пределах государственных квот. Пока они не могут поглотить весь объем предлагаемой нефти, поскольку их мощности, вероятно, исчерпаны.

По данным аналитической компании Kpler, объем находящейся в море иранской нефти (преимущественно в Желтом море и Сингапурском проливе) вырос до 48 миллионов баррелей. Российская нефть в азиатских водах составляет около 9,5 миллионов баррелей.

Сравнительная динамика

В первые 18 дней февраля поставки из России в Китай возросли до 2,09 миллиона баррелей в день, что на 20% больше январских показателей. В то же время экспорт из Ирана снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,2 миллиона баррелей в день.

Аналитики указывают на более низкий уровень риска для китайских покупателей при работе с российским сырьем по сравнению с иранским. Это связано с напряженностью на Ближнем Востоке и возможными перебоями в транспортировке через Ормузский пролив в случае военного конфликта.

Напомним, в начале февраля российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.