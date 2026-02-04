Россия резко увеличила скидки на нефть для Индии на фоне соглашения с Трампом

Российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Вloomberg .

В последние десять дней скидки на флагманскую российскую нефть марки Urals существенно выросли.

В настоящее время баррель российского сырья предлагается индийским нефтепереработчикам по цене, которая на 10–11 долларов ниже эталонной марки Brent (включая доставку). Для сравнения, еще в конце января этот показатель составил около 9,15 долларов.

Текущие дисконты уже втрое превышают уровни, фиксировавшиеся до введения США жестких санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа в октябре прошлого года.

Политическое давление Вашингтона

Как пишет Bloomberg, рост скидок происходит в критический момент для индийско-американских отношений.

В понедельник Дональд Трамп анонсировал понижение импортных тарифов на индийские товары в обмен на прекращение закупок российской нефти.

Хотя Нарендра Моди подтвердил факт соглашения, официальный Нью-Дели пока избегает конкретики по срокам эмбарго.

Это позволило индийским НПЗ временно приостановить новые контракты в ожидании разъяснений от правительства.

Нефть как инструмент маневра

Индия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стала одним из ключевых покупателей российского сырья, сейчас оказалась перед сложным выбором. В январе объемы импорта из России составляли около 1,2 миллиона баррелей в день .

Аналитики компании Kpler отмечают, что российская нефть Urals сейчас стоит индийцам на 4–5 долларов дешевле венесуэльской, что делает ее экономически привлекательной, несмотря на политические риски.

Несмотря на давление Белого дома, аналитики считают, что Индия вряд ли сможет полностью отказаться от нефти из РФ в ближайшей перспективе.

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

2 февраля Трамп объявил о торговом соглашении с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающим прекращение закупки индийской нефти у России. Соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.