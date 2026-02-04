Китай стал главным покупателем российской нефти на фоне новых санкций

Российский нефтяной экспорт сохраняет стабильность, несмотря на ужесточение международных санкций. Однако география поставок существенно изменилась: Китай вернул себе статус главного покупателя на фоне роста заказов, тогда как экспорт в Индию рухнул до минимума за последние три года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Вloomberg .

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, средние объемы добычи составляли 3,27 миллиона баррелей в день в течение четырех недель до 1 февраля. Это несколько больше, чем пересмотренный показатель за период до 25 января, но примерно на 600 000 баррелей в день меньше предрождественского пика.

Индийский рынок

Индия, долгое время являвшаяся "спасательным кругом" для российского экспорта, существенно сократила закупки. В январе объемы упали до 1,12 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель с ноября 2022 года.

Причиной охлаждения отношений стало возможное соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном. Администрация Дональда Трампа предлагает Индии понижение торговых тарифов в обмен на отказ от российской нефти.

В настоящее время индийские НПЗ ожидают официальных директив правительства по дальнейшей стратегии.

Китайский рекорд

Падение индийского спроса компенсировал Китай. В январе китайские порты принимали по 1,65 млн баррелей в сутки, что является вторым самым большим показателем с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время, Россия сталкивается с логистическими проблемами. Зависшие в открытом море запасы российской нефти не уменьшаются: показатель превышает 140 миллионов баррелей уже три недели подряд.

Стремительное накопление сырья началось еще в конце августа — с тех пор объемы нефти в плавучих хранилищах выросли на 60 миллионов баррелей.

Теневой флот РФ прибегает к уловкам, чтобы избежать санкций: после инцидента с танкером Grinch, который задержали французы, другое судно просто сменило название на TK Scorpio и продолжило движение вдоль Норвегии.

Несмотря на единичные аресты, системных действий против российского морского экспорта пока не наблюдается

Новые угрозы от ЕС

С 1 февраля уровень предельной цены на российскую нефть был снижен до $44,10 за баррель (с предыдущих $60).

Однако в Евросоюзе уже рассматривают более радикальный шаг — полный запрет на предоставление судов и услуг для перевозки российской нефти независимо от ее цены.

Это может оказаться критическим ударом по способности Кремля финансировать военный бюджет.

Напомним, в 2025 году Китай стал главным поглотителем избытка сырой нефти в мире. В декабре импорт достиг рекордных 13,18 млн баррелей в сутки, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года. Общий профицит сырой нефти в стране превысил 1 млн баррелей в сутки.