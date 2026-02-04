Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Китай стал главным покупателем российской нефти на фоне новых санкций

нефть
Падение индийского спроса на нефть РФ компенсировал Китай / Depositphotos

Российский нефтяной экспорт сохраняет стабильность, несмотря на ужесточение международных санкций. Однако география поставок существенно изменилась: Китай вернул себе статус главного покупателя на фоне роста заказов, тогда как экспорт в Индию рухнул до минимума за последние три года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Вloomberg .

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, средние объемы добычи составляли 3,27 миллиона баррелей в день в течение четырех недель до 1 февраля. Это несколько больше, чем пересмотренный показатель за период до 25 января, но примерно на 600 000 баррелей в день меньше предрождественского пика.

Индийский рынок

Индия, долгое время являвшаяся "спасательным кругом" для российского экспорта, существенно сократила закупки. В январе объемы упали до 1,12 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель с ноября 2022 года.

Причиной охлаждения отношений стало возможное соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном. Администрация Дональда Трампа предлагает Индии понижение торговых тарифов в обмен на отказ от российской нефти.

В настоящее время индийские НПЗ ожидают официальных директив правительства по дальнейшей стратегии.

Китайский рекорд

Падение индийского спроса компенсировал Китай. В январе китайские порты принимали по 1,65 млн баррелей в сутки, что является вторым самым большим показателем с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время, Россия сталкивается с логистическими проблемами. Зависшие в открытом море запасы российской нефти не уменьшаются: показатель превышает 140 миллионов баррелей уже три недели подряд.

Стремительное накопление сырья началось еще в конце августа — с тех пор объемы нефти в плавучих хранилищах выросли на 60 миллионов баррелей.

Теневой флот РФ прибегает к уловкам, чтобы избежать санкций: после инцидента с танкером Grinch, который задержали французы, другое судно просто сменило название на TK Scorpio и продолжило движение вдоль Норвегии.

Несмотря на единичные аресты, системных действий против российского морского экспорта пока не наблюдается

Новые угрозы от ЕС

С 1 февраля уровень предельной цены на российскую нефть был снижен до $44,10 за баррель (с предыдущих $60).

Однако в Евросоюзе уже рассматривают более радикальный шаг — полный запрет на предоставление судов и услуг для перевозки российской нефти независимо от ее цены.

Это может оказаться критическим ударом по способности Кремля финансировать военный бюджет.

Напомним, в 2025 году Китай стал главным поглотителем избытка сырой нефти в мире. В декабре импорт достиг рекордных 13,18 млн баррелей в сутки, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года. Общий профицит сырой нефти в стране превысил 1 млн баррелей в сутки.

Автор:
Татьяна Бессараб