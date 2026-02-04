Китай став головним покупцем російської нафти на тлі нових санкцій

Російський нафтовий експорт зберігає стабільність, попри посилення міжнародних санкцій. Проте географія поставок суттєво змінилася: Китай повернув собі статус головного покупця на тлі зростання замовлень, тоді як експорт до Індії обвалився до мінімуму за останні три роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Вloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, середні обсяги видобутку становили 3,27 мільйона барелів на день протягом чотирьох тижнів до 1 лютого. Це дещо більше, ніж переглянутий показник за період до 25 січня, але приблизно на 600 000 барелів на день менше, ніж передріздвяний пік.

Індійський ринок

Індія, яка тривалий час була "рятівним колом" для російського експорту, суттєво скоротила закупівлі. У січні обсяги впали до 1,12 млн барелів на добу — це найнижчий показник з листопада 2022 року.

Причиною охолодження відносин стала можлива угода між Нью-Делі та Вашингтоном. Адміністрація Дональда Трампа пропонує Індії зниження торгових тарифів в обмін на відмову від російської нафти.

Наразі індійські НПЗ очікують офіційних директив уряду щодо подальшої стратегії.

Китайський рекорд

Падіння індійського попиту компенсував Китай. У січні китайські порти приймали по 1,65 млн барелів на добу, що є другим найбільшим показником з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас Росія стикається з логістичними проблемами. Запаси російської нафти, що "зависли" у відкритому морі, не зменшуються: показник перевищує 140 мільйонів барелів уже три тижні поспіль.

Стрімке накопичення сировини почалося ще наприкінці серпня — з того часу обсяги нафти у плавучих сховищах зросли на 60 мільйонів барелів.

Тіньовий флот РФ вдається до хитрощів, щоб уникнути санкцій: після інциденту з танкером Grinch, який затримали французи, інше судно просто змінило назву на TK Scorpio і продовжило рух уздовж Норвегії.

Попри поодинокі арешти, системних дій проти російського морського експорту наразі не спостерігається

Нові загрози від ЄС

З 1 лютого рівень граничної ціни на російську нафту було знижено до $44,10 за барель (з попередніх $60).

Проте в Євросоюзі вже розглядають радикальніший крок — повну заборону на надання суден та послуг для перевезення російської нафти, незалежно від її ціни.

Це може стати критичним ударом по здатності Кремля фінансувати військовий бюджет.

Нагадаємо,у 2025 році Китай став головним поглиначем надлишку сирої нафти у світі. У грудні імпорт досяг рекордних 13,18 млн барелів на добу, що на 17% більше, ніж у грудні 2024 року. Загальний профіцит сирої нафти у країні перевищив 1 млн барелів на добу.