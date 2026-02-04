Росія різко збільшила знижки на нафту для Індії на фоні угоди з Трампом

Російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Вloomberg.

За останні десять днів знижки на флагманську російську нафту марки Urals суттєво зросли.

Наразі барель російської сировини пропонується індійським нафтопереробникам за ціною, що на 10–11 доларів нижча за еталонну марку Brent (включаючи доставку). Для порівняння, ще наприкінці січня цей показник становив близько 9,15 доларів.

Поточні дисконти вже втричі перевищують рівні, які фіксувалися до запровадження США жорстких санкцій проти Роснєфті та Лукойлу у жовтні минулого року.

Політичний тиск Вашингтона

Як пише Bloomberg, зростання знижок відбувається у критичний момент для індійсько-американських відносин.

У понеділок Дональд Трамп анонсував зниження імпортних тарифів на індійські товари в обмін на припинення закупівель російської нафти.

Хоча Нарендра Моді підтвердив факт угоди, офіційний Нью-Делі поки уникає конкретики щодо термінів ембарго.

Це дало змогу індійським НПЗ тимчасово призупинити нові контракти в очікуванні роз’яснень від уряду.

Нафта як інструмент маневру

Індія, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну стала одним із ключових покупців російської сировини, зараз опинилася перед складним вибором. У січні обсяги імпорту з Росії становили близько 1,2 мільйона барелів на день.

Аналітики компанії Kpler зазначають, що російська нафта Urals зараз коштує індійцям на 4–5 доларів дешевше за венесуельську, що робить її економічно привабливою, попри політичні ризики.

Попри тиск Білого дому, аналітики вважають, що Індія навряд чи зможе повністю відмовитися від нафти з РФ у найближчій перспективі.

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.