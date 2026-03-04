Рост цен на нефть не спасет бюджет России: война в Иране не поможет

Рост цен на нефть из-за войны в Иране не спасет государственный бюджет России, раздутый расходами на войну в Украине. В настоящее время российская нефть торгуется с дисконтом из-за санкций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, хотя мировые цены на нефть во вторник превысили 83 доллара за баррель, российская нефть торгуется со скидкой к международному эталону Brent, что усугубляет проблемы с бюджетом.

По расчетам Reuters, в феврале средняя скидка составила 26,50 доллара за баррель.

РФ ожидает получить 8,92 трлн рублей ($97 млрд) доходов от продажи нефти и газа в 2026 году, но темпы поступлений сейчас отстают от этого плана.

Бюджет России на 2026 год рассчитан на цену нефти 5440 рублей за баррель (59 долларов) и курс рубля 92,2 за доллар США.

Для того чтобы его дефицит составлял запланированные 3,8 трлн рублей, средняя за год экспортная цена российской нефти Urals должна быть $59 за баррель. А чтобы доходы бюджета сравнялись с расходами, нужно уже $97.

Сегодня Urals торгуется на уровне 65,49 долларов за баррель.

В декабре на фоне санкций США против российских нефтяных гигантов цена Urals опускалась до 34 долларов за баррель.

Reuters отмечает, что дефицит государственного бюджета России может возрасти почти втрое до конца года, отмечает из-за падения продаж нефти и роста скидок, что уменьшает доходы Кремля.

Отметим, что цены на нефть растут на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе.