Временное ослабление санкций США не спасет экономику России — Власюк

нефть
Временное ослабление санкций США не спасет экономику России / Depositphotos

Не следует переоценивать влияние на экономику РФ приостановки действий санкций США на продажу российской нефти и нефтепродуктов, учитывая большой дефицит бюджета.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии "Укринформ".

Власюк отметил, что структурные изменения в экономике России пока достаточно серьезны, чтобы временное ослабление санкций не стало "спасательным кругом". Только в случае длительного продолжения такого ослабления оно могло бы существенно помочь Кремлю.

По его словам, первые два месяца 2026 года для российского бюджета прошли плохо: РФ не получила нефтегазовые доходы, и почти 80% запланированного дефицита уже использовано. Для баланса бюджета России сейчас нужна цена на нефть около 65 долларов за баррель, что значительно выше текущей цены в 58 долларов.

Власюк также сомневается, что временное ослабление санкций приведет к понижению цены на нефть. По его мнению, решающим фактором остается ситуация в Ормузском проливе и продолжительность войны на Ближнем Востоке.

Напомним, США на один месяц приостановили действие санкций по продаже российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Гойденко