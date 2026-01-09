СБУ показала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину (ФОТО)

Служба безпеки встановила місце знаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед знайдених наразі деталей:

блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Зазначається, що відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ.

За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети "Орєшнік" середнього радіусу дії класу "земля-земля" з російського полігону "Капустин Яр".

"Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов", - наголошують в СБУ.

Там додали, що наразі встановлюються всі обставини, а також організатори та виконавці цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності.

У РФ стверджують, що вдарили по Україні "Орешником"

У Росії стверджують, що використали ракети "Орєшнік" під час удару по Україні в ніч на 9 січня у відповідь на нібито атаку дронів на резиденцію очільника РФ Володимира Путіна.

Російська сторона заявляє, що під час атаки нібито були уражені об’єкти, пов’язані з виробництвом дронів, а також об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу українського військово-промислового комплексу.