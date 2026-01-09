Запланована подія 2

Росія підтвердила удар "Орешником": що відомо та чому зник газ на Львівщині

вибух
У РФ стверджують, що вдарили по Україні "Орешником"

Внаслідок ракетної атаки у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть", - запевнив міський голова.

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Львівщині

Зазначимо, що ввечері 8 січня по всій території України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичних ракет із полігону "Капустин Яр". Невдовзі після цього у Львові пролунала серія вибухів.

У Львові пролунала серія вибухів, казав міський голова Андрій Садовий. 

Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. 

Як наголосив Садовий, чи був це удар з російського балістичного комплексу "Орешник" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові.

Він також зазначив, що на об'єкті критичної інфраструктури приборкують пожежу, а от цивільні об’єкти не постраждали.

Козицький повідомив, що провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові.

"Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили", - наголошував очільник ОВА.

У РФ стверджують, що вдарили по Україні "Орешником"

У Росії стверджують, що використали ракети "Орешник" під час удару по Україні в ніч на 9 січня у відповідь на нібито атаку дронів на резиденцію очільника РФ Володимира Путіна.

Російська сторона заявляє, що під час атаки нібито були уражені об’єкти, пов’язані з виробництвом дронів, а також об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу українського військово-промислового комплексу.

Як повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

Так, росіяни вдарили балістичною ракетою по об'єктах інфраструктури у Львові о 23:47. Повітряна ціль, за даними військових, рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії.

Тип ракети буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

Зауважимо, внаслідок комбінованої ворожої атаки у Києві пошкоджено житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Автор:
Світлана Манько