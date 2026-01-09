Россия подтвердила удар "Орешником": что известно и почему пропал газ во Львовской области

В результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа. Из соображений безопасности газоснабжение временно приостановлено для 376 абонентов на нескольких улицах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут", - заверил городской голова.

Россияне ударили по критической инфраструктуре во Львовской области

Отметим, что вечером 8 января по всей территории Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет с полигона "Капустин Яр". Вскоре после этого во Львове прогремела серия взрывов.

Во Львове прозвучала серия взрывов, сказал городской голова Андрей Садовый.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, атаку подвергся объект критической инфраструктуры.

Как подчеркнул Садовый, был ли это удар с российского баллистического комплекса "Орешник" - пока неизвестно. Информацию предоставят военные.

Он также отметил, что на объекте критической инфраструктуры укротят пожар, а вот гражданские объекты не пострадали.

Козицкий сообщил, что провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове.

"Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили", - отмечал глава ОВА.

В РФ утверждают, что ударили по Украине "Орешником"

В России утверждают, что использовали ракеты "Орешник" во время удара по Украине в ночь на 9 января в ответ на якобы атаку дронов на резиденцию главы РФ Владимира Путина.

Российская сторона заявляет, что во время атаки были якобы поражены объекты, связанные с производством дронов, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

Как сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

Так, россияне ударили баллистической ракетой по объектам инфраструктуры во Львове в 23:47. Воздушная цель, по данным военных, двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Тип ракеты будет установлен после исследования всех её частей.

Заметим, в результате комбинированной вражеской атаки в Киеве повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.