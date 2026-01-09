Запланована подія 2

Атака на Киев: возникли перебои с теплоснабжением и водой, метро и транспорт курсируют с изменениями

ГСЧС
В Киеве в результате вражеской атаки погибли люди, есть пострадавшие / ГСЧС

9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. Также поезда метро на "красной" линии курсируют с переменами, а на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов вместо троллейбусов и трамваев.

Об этом пишет Delo.ua.

Перебои с теплоснабжением и горячей водой

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой

"Пока отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов. Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", - говорится в сообщении.

Метро курсирует с изменениями

В Киеве поезда "красной" линии метрополитена курсируют с изменениями из-за сложной энергетической ситуации, вызванной очередным обстрелом, сообщили в КГГА.

Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:40-5:00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях метро происходит без изменений.

Движение транспорта

Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов, отмечают в КГГА.

Автобусное сообщение организовано следующим образом:

По троллейбусным маршрутам :

  • 29-ТР – "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";
  • 30-ТР – "ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";
  • 31-ТР – "ул. Милославская – ст. г. Лукьяновская";
  • 37-ТР – "ул. Милославская – ст. г. Лесная";
  • 43-ТР – "Кибцентр – Дарницкая площадь";
  • 47-ТР – "ул. Милославская – ст.м. Минска";
  • 50-КР – "ул. Милославская – Дарницкая площадь";
  • 50-ТР – "ул. Милославская – ст. г. Лыбидская".

По трамвайным маршрутам:

  • 22-Т – "просп. Воскресенский – ЗЗБК";
  • 27-Т – "ул. Милославская – ст. г. Позняки";
  • 28-Т – "ул. Милославская – ст. г. Лесная";
  • 29-Т – "ст. г. Бориспольская – ст. г. Лесная".

Атака на столицу

Мэр Киева Виталий Кличко   проинформировал, что в результате комбинированной вражеской атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

"Пока известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", - добавил он.

Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой.

В   Дарницкий район   во дворе жилого дома произошло падение БПЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. Также в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

В   Деснянском районе   в результате попадания БПЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде. Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.

В   Днепровском районе   обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

В   Печерском районе   в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Напомним, в результате ночной атаки в Киеве 27 декабря также часть города осталась без отопления и воды.

Автор:
Светлана Манько