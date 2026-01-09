Атака на Киев: возникли перебои с теплоснабжением и водой, метро и транспорт курсируют с изменениями

9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. Также поезда метро на "красной" линии курсируют с переменами, а на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов вместо троллейбусов и трамваев.

Об этом пишет Delo.ua.

Перебои с теплоснабжением и горячей водой

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой

"Пока отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов. Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", - говорится в сообщении.

Метро курсирует с изменениями

В Киеве поезда "красной" линии метрополитена курсируют с изменениями из-за сложной энергетической ситуации, вызванной очередным обстрелом, сообщили в КГГА.

Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:40-5:00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях метро происходит без изменений.

Движение транспорта

Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов, отмечают в КГГА.

Автобусное сообщение организовано следующим образом:

По троллейбусным маршрутам :

29-ТР – "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";

30-ТР – "ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";

31-ТР – "ул. Милославская – ст. г. Лукьяновская";

37-ТР – "ул. Милославская – ст. г. Лесная";

43-ТР – "Кибцентр – Дарницкая площадь";

47-ТР – "ул. Милославская – ст.м. Минска";

50-КР – "ул. Милославская – Дарницкая площадь";

50-ТР – "ул. Милославская – ст. г. Лыбидская".

По трамвайным маршрутам:

22-Т – "просп. Воскресенский – ЗЗБК";

27-Т – "ул. Милославская – ст. г. Позняки";

28-Т – "ул. Милославская – ст. г. Лесная";

29-Т – "ст. г. Бориспольская – ст. г. Лесная".

Атака на столицу

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в результате комбинированной вражеской атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

"Пока известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", - добавил он.

Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой.

В Дарницкий район во дворе жилого дома произошло падение БПЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. Также в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе в результате попадания БПЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде. Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Напомним, в результате ночной атаки в Киеве 27 декабря также часть города осталась без отопления и воды.