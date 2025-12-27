В результате ночной атаки в Киеве аварийные отключения, часть города без отопления и воды

С ночи российские войска совершают массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.

По команде "Укрэнерго" в столице введены экстренные отключения электроэнергии. Аналогичные меры были применены в Бориспольском и Броварском районах Киевщины. Об изменениях в ограничениях обещают сообщать оперативно.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате вражеской атаки почти треть столицы осталась без теплоснабжения. Без централизованного тепла сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ и 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением электро- и теплоснабжения.

В разных районах Киева зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и пожары. В общей сложности пострадали 22 человека, среди них двое детей. 12 раненых госпитализировали.

В частности:

Голосеевский район — из-за падения обломков вблизи СТО загорелись автомобили.

Дарницкий район — пожары на территории частных домов, эвакуация людей из дома престарелых. Беспилотник попал в 24-этажное здание, частично разрушены верхние этажи. Также зафиксировано попадание в другую многоэтажку на уровне 7 этажа и повреждение трамвайного депо.

Деснянский район — обломки упали на открытую территорию, в гаражном кооперативе и попали в 9-этажное здание на уровне первого этажа.

Днепровский район — повреждены три многоэтажки. В одном из домов пожара на нескольких этажах под завалами может находиться человек.

Оболонский район – падение обломков на территорию дачного кооператива и воспламенение автомобилей.

Шевченковский район - попадание БпЛА в верхний этаж 10-этажного дома, возник пожар.

Соломенский район - падение БПЛА на открытую территорию, взрывной волной выбиты окна в многоэтажке.

Спасатели, медики и коммунальные службы работают на местах. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ликвидацию последствий атаки и возобновление электроснабжения начнут сразу, как только это позволит ситуация безопасности.

Напомним, вчера в результате очередных обстрелов российских войск повреждены объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях Украины.