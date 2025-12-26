Запланована подія 2

В результате обстрелов РФ обесточены абоненты в пяти областях

выключение света, отключение электроэнергии, лампочка
Повреждены объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии / Shutterstock

В результате очередных обстрелов российских войск повреждены объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях Украины.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук во время брифинга.

По ее словам, к утру обесточенными остаются абоненты в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Энергетики работают над проведением восстановительных работ, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

Из-за постоянных атак со стороны РФ почти во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии. Они нужны для балансировки энергосистемы в критериях повреждений.

В Минэнерго отметили, что совместно с Госэнергонадзором и областными военными администрациями ведется работа по высвобождению дополнительных мощностей и обеспечению более справедливого и сбалансированного распределения электроэнергии. В частности, прорабатывается вопрос отключения потребителей, заживленных от сетей объектов критической инфраструктуры, которые пока не подпадают под графики почасовых отключений.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Татьяна Гойденко