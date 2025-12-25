Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,05

EUR

49,68

+0,05

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,61

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за атак РФ обесточены потребители в пяти областях — Минэнерго

свет
Состояние энергосистемы Украины на 25 декабря / Depositphotos

На утро 25 декабря из-за вражеских обстрелов без электроснабжения остаются потребители в пяти областях, а графики отключений применяются по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Минэнерго о состоянии энергосистемы

"В рождественскую ночь враг продолжал атаки на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Одесщине (на Одесщине обесточения обусловлены предварительными обстрелами)", - говорится в сообщении.

Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничение мощности для бизнеса.

Отмечается, что для обеспечения стабильного электроснабжения населения в условиях отопительного сезона правительство накануне приняло ряд решений. В частности, предусмотрено усиление контроля соблюдения законодательства в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, а также завершение конкурса на строительство новых генерирующих мощностей.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Ольга Опенько