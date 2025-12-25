Из-за атак РФ обесточены потребители в пяти областях — Минэнерго

На утро 25 декабря из-за вражеских обстрелов без электроснабжения остаются потребители в пяти областях, а графики отключений применяются по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Минэнерго о состоянии энергосистемы

"В рождественскую ночь враг продолжал атаки на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Одесщине (на Одесщине обесточения обусловлены предварительными обстрелами)", - говорится в сообщении.

Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничение мощности для бизнеса.

Отмечается, что для обеспечения стабильного электроснабжения населения в условиях отопительного сезона правительство накануне приняло ряд решений. В частности, предусмотрено усиление контроля соблюдения законодательства в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, а также завершение конкурса на строительство новых генерирующих мощностей.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.