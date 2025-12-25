Через атаки РФ знеструмлено споживачів у п’яти областях - Міненерго

Станом на ранок 25 грудня через ворожі обстріли без електропостачання залишаються споживачі в п'яти областях, а графіки відключень застосовуються по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Міненерго про стан енергосистеми

"У різдвяну ніч ворог продовжував атаки на українську енергетику. Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині (на Одещині знеструмлення зумовлені попередніми обстрілами)", - йдеться в повідомленні.

Вусіх регіонах України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для бізнесу.

Зазначається, що задля забезпечення стабільного електропостачання населення в умовах опалювального сезону уряд напередодні ухвалив низку рішень. Зокрема, передбачено посилення контролю за дотриманням законодавства у сферах електроенергетики та теплопостачання, а також завершення конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.