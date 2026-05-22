Кадровые изменения в "Энергоатоме": еще один независимый член наблюдательного совета подал в отставку

Независимый член наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Брис Боюон официально подал заявление об освобождении от должности.

Как пишет Delo.ua, об этом во время общения с журналистами сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

В преддверии решения Боюона стало известно о другой резонансной отставке в руководстве компании — досрочно сложить свои полномочия решил еще один независимый член наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Патрик Фрагман.

Почему иностранные специалисты оставляют совет

По словам министра, реальный объем задач по трансформации "Энергоатома" превысил предыдущие ожидания. Работа в наблюдательном совете требует от ее членов фактически полной занятости, к чему эксперты не были готовы.

В то же время Соболев категорически опроверг слухи о том, что иностранные топменеджеры покидают компанию из-за финансовых споров или проблем с выплатой заработных плат.

"Дело не в заработной плате. Патрик Фрагман нашел новую работу в формате полной занятости, и это главная причина. Запуск наблюдательного совета Энергоатома требует гораздо больше времени, чем они планировали. По сути они часто работают полный рабочий день", — пояснил чиновник.

Несмотря на поданные заявления, уволенные члены наблюдательного совета продолжают выполнять свои обязанности в рамках действующих договоренностей, чтобы обеспечить непрерывность управления компанией до тех пор, пока государство ищет им замену.

Сейчас уже около десяти потенциальных кандидатов, собеседования с которыми начнутся в ближайшее время.

Министр отметил, что перед новым наблюдательным советом стоит задача превратить "Энергоатом" в компанию, которой будут доверять международные партнеры и инвесторы.

Напомним, новая наблюдательный совет АО НАЭК "Энергоатом" избрала своим главой международную экспертку по ядерной безопасности и регуляторному надзору Румина Уэлши.

25 февраля Кабинет министров назначил Дарию Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, представительницей государства в наблюдательном совете НАЭК "Энергоатом". Она заменила Сергея Сухомлина, покинувшего должность по собственному желанию.