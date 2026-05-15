Независимый член наблюдательного совета "Энергоатома" уходит в отставку: в чем причина

Энергоатом
"Энергоатом" ищет нового члена наблюдательного совета

Независимый член наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Патрик Фрагман решил досрочно сложить свои полномочия. Ему уже ищут замену.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Патрик Фрагман вошел в состав независимого наблюдательного совета "Энергоатома" после конкурсного отбора благодаря многолетнему международному опыту в ядерной энергетике, управлению крупными энергетическими компаниями и развитию ядерных проектов.

Решение о досрочном прекращении полномочий связано с новыми профессиональными обязательствами Патрика Фрагмана, в частности, предложением работы в формате полной занятости.

В "Энергоатоме" отмечают, что наблюдательный совет сейчас работает над рядом приоритетных вопросов, среди которых анализ финансового состояния компании, пересмотр инвестиционной программы и финансового плана, обновление подходов к стратегическому развитию, усиление систем корпоративного управления и обновление менеджмента компании.

Согласно установленной процедуре для обеспечения непрерывности работы наблюдательного совета уже инициирована процедура отбора кандидата на позицию независимого члена.

В компании сообщили, что отбор будет производиться с использованием результатов уже проведенного конкурсного отбора, что позволит оперативно обеспечить назначение нового члена наблюдательного совета без запуска полного конкурсного цикла.

Напомним, новый наблюдательный совет АО НАЭК "Энергоатом" избрал своим главой международную экспертку по ядерной безопасности и регуляторному надзору Румина Уэлши.

25 февраля Кабинет министров назначил Дарию Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, представительницей государства в наблюдательном совете НАЭК "Энергоатом". Она заменила Сергея Сухомлина, покинувшего должность по собственному желанию.

Автор:
Светлана Манько