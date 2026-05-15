Незалежний член наглядової ради "Енергоатому" йде у відставку: у чому причина

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман вирішив достроково скласти свої повноваження. Йому вже шукають заміну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Патрік Фрагман увійшов до складу незалежної наглядової ради "Енергоатома" після конкурсного відбору завдяки багаторічному міжнародному досвіду в ядерній енергетиці, управлінні великими енергетичними компаніями та розвитку ядерних проєктів.

Рішення про дострокове припинення повноважень пов’язане з новими професійними зобов’язаннями Патріка Фрагмана, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості.

В "Енергоатомі" зауважують, що наглядова рада нині працює над низкою пріоритетних питань, серед яких аналіз фінансового стану компанії, перегляд інвестиційної програми та фінансового плану, оновлення підходів до стратегічного розвитку, посилення систем корпоративного управління та оновлення менеджменту компанії.

Відповідно до встановленої процедури, для забезпечення безперервності роботи наглядової ради вже ініційовано процедуру добору кандидата на позицію незалежного члена.

У компанії повідомили, що добір здійснюватиметься з використанням результатів уже проведеного конкурсного відбору, що дозволить оперативно забезпечити призначення нового члена наглядової ради без запуску повного конкурсного циклу.

Нагадаємо, нова наглядова рада АТ НАЕК "Енергоатом" обрала своїм головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші.

25 лютого Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак, заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства, представницею держави у наглядовій раді НАЕК “Енергоатом”. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.