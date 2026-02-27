Руміна Велші очолила наглядову раду "Енергоатому": що про неї відомо

Нова наглядова рада державного АТ НАЕК "Енергоатом" на першому засіданні обрала своїм головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра економіки та членкиня наглядової ради "Енергоатому" Дарія Марчак

За її словами, 26 лютого відбулося перше засідання вже повністю сформованої Наглядової ради, яка тепер складається з 4 незалежних членів і 3 представників держави.

"… на першому засіданні, головою Наглядової ради було обрано Руміну Велші", — зазначила Марчак.

До Наглядової ради, окрім Велші, також увійшли незалежні міжнародні експерти:

Лаура Гарбенчуте Бакієне — експертка з корпоративного управління та енергетичного сектору, членкиня наглядових рад міжнародних компаній;

Патрік Фрагман — колишній CEO Westinghouse Electric Company, один із провідних управлінців світової атомної енергетики;

Бріс Буюон— французький дипломат та експерт із міжнародної політики і стратегічного управління.

Що відомо про Румін у Велші ?

Руміна Велші народилася в Уганді, її батьки мали індійське походження. Разом з батьками емігрувала в Канаду, де закінчила університет Торонто, за спеціальністю інженер-ядерник.

У профілі Руміни Велші, як кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради "Енергоатому" зазначено, що вона з 1978 – 2009 роки обіймала низку посад в Ontario Power Generation / Ontario Hydro.

Велші очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів. З 2023 року є Міжнародним експертом-радником Японського органу ядерного регулювання. З 2024 року і до тепер є член Ради та голова Комітету з ядерної енергетики SaskPower, стратегічним радником Torys LLP та Ради директорів низки ядерно-енергетичних компаній, включно з Orlen Synthos Green Energy (Польща).

Нагадаємо, 25 лютого Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак, заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства, представницею держави у наглядовій раді НАЕК “Енергоатом”. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.