Кабмін призначив представницю держави в наглядовій раді "Енергоатома": хто така Дарія Марчак

Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак, заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства, представницею держави у наглядовій раді НАЕК “Енергоатом”. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Уряд оновив наглядову раду "Енергоатома"

Дарія Марчак є заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства України та має значний досвід у сфері публічних фінансів, стратегічного планування й упровадження інституційних реформ.

Раніше вона працювала першою заступницею міністра соціальної політики, а також операційною директоркою ДП "Прозорро.Продажі", де відповідала за цифровізацію державних процесів і підвищення прозорості управління активами. Її професійний досвід охоплює аналітичну роботу, управління публічними фінансами та співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема зі Світовим банком.

Рішення ухвалено в межах посилення корпоративного управління в державному секторі та підвищення вимог до прозорості, підзвітності й ефективності управління державними активами.

Відбір кандидатки здійснювався через Номінаційний комітет, діяльність якого забезпечує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. До складу комітету входять представники Міністерства фінансів та Міністерства енергетики, а також незалежні спостерігачі без права голосу від міжнародних партнерів.

Про нову наглядову рада "Енергоатома"

Нова наглядова рада НАЕК "Енергоатом" налічує сім членів.

До її складу увійшли чотири незалежні міжнародні експерти - Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон, кожен із яких має багаторічний досвід у сферах ядерної енергетики, фінансів, управління ризиками та юридичного регулювання.

Представниками держави стали заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин ( який згодом залишив склад наглядової ради "Енергоатому") та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

Конкурс проводився за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена у рамках повної, відкритої та конкурентної процедури, передбаченої для всіх стратегічно важливих державних підприємств. Уряд ретельно виконав усі необхідні кроки для оновлення менеджменту, суворо дотримуючись рекомендацій міжнародних партнерів щодо проведення конкурсу у повному, а не скороченому форматі.

Аудит державних компаній

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.

Також повіомлялось про перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.