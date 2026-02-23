Запланована подія 2

"Енергоатом" приєднався до балансуючої групи "ЕА Трейд": що це змінює

Енергоатом офіс
Енергоатом змінив сторону, відповідальну за баланс електроенергії / Енергоатом

З 21 лютого 2026 року АТ “НАЕК ”Енергоатом" приєдналося до балансуючої групи ТОВ “ЕА Трейд”, що дозволить компанії зменшити витрати на врегулювання небалансів електроенергії та прискорити отримання коштів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Енергоатом" очікує швидших виплат за небаланси

Відповідний договір сторони уклали згідно з Правилами ринку, затвердженими НКРЕКП, а зміну сторони, відповідальної за баланс, у встановленому порядку погодили з НЕК "Укренерго".

Участь у балансуючій групі дасть змогу "Енергоатому" зменшити витрати на врегулювання небалансів електричної енергії, а також суттєво прискорити отримання коштів за небаланси, які нині оплачуються оператором системи передачі з багатомісячною затримкою.

Відповідно до Правил ринку, всі учасники ринку електроенергії, за винятком споживачів, несуть фінансову відповідальність за власні небаланси. Для цього кожен учасник має стати стороною, відповідальною за баланс, або передати цю відповідальність іншій СВБ.

Про "ЕА Трейд"

За даними аналітичної системи YouControl, засновником ТОВ "ЕА Трейд" є АТ НАЕК "Енергоатом". Директором компанії є Віктор Качуренко. 

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 50 млн грн.

Основний вид діяльності ТОВ "ЕА Трейд" – торгівля електричною енергією. 

Нагадаємо, зпочатку 2026 року АТ "НАЕК "Енергоатом" сплатив 39,9 млрд грн за послугу ПСО (механізм, за яким уряд зобов'язує енергетичні компанії постачати електричну енергію побутовим споживачам за зниженою ціною), повністю покривши фактичну вартість січня та прогнозну вартість лютого.

Автор:
Ольга Опенько