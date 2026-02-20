Аудит "Енергоатому" після корупційного скандалу: Свириденко розповіла про перші результати

Під час попередніх висновків аудиту НАЕК “Енергоатом” виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою.

Наразі державна перевірка "Енергоатома" триває. Аудитори детально аналізують питання надмірних витрат, які виникли через проведення компанією ризикових фінансових операцій.

Окрім проблем із закупівлями, фахівці зафіксували використання посередницьких схем, що призводило до штучного подорожчання товарів для стратегічного підприємства.

Також аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

"Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності", - наголосила Свириденко.

Аудит державних компаній

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Також повіомлялось про перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада 2025 року НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом".

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.