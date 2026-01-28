Оновлення менеджменту та перевірка діяльності: "Енергоатом" отримав нову наглядову раду

Уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК “Енергоатом”, що складається з семи членів, включно з чотирма незалежними міжнародними експертами та трьома представниками держави.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нова наглядова рада "Енергоатома"

Нова наглядова рада НАЕК "Енергоатом" налічує сім членів.

До її складу увійшли чотири незалежні міжнародні експерти - Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон, кожен із яких має багаторічний досвід у сферах ядерної енергетики, фінансів, управління ризиками та юридичного регулювання.

Представниками держави стали заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

Конкурс проводився за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена у рамках повної, відкритої та конкурентної процедури, передбаченої для всіх стратегічно важливих державних підприємств. Уряд ретельно виконав усі необхідні кроки для оновлення менеджменту, суворо дотримуючись рекомендацій міжнародних партнерів щодо проведення конкурсу у повному, а не скороченому форматі.

Про роботу та аудит

Нова наглядова рада НАЕК "Енергоатом" під час першої зустрічі поставила пріоритетне завдання – терміново призначити нове керівництво компанії. На час проведення призначення уряд доручив виконувати обов’язки тимчасовому керівництву.

Крім того, рада планує провести детальний аналіз попередньої діяльності підприємства, включно з договорами, закупівлями та аукціонами з продажу електроенергії, враховуючи дані правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Аудит державних компаній

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.

Також повіомлялось про перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.