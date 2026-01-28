Обновление менеджмента и проверка деятельности: "Энергоатом" получил новый наблюдательный совет

Правительство назначило новый состав наблюдательного совета НАЭК “Энергоатом”, состоящий из семи членов, включая четырех независимых международных экспертов и трех представителей государства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новый наблюдательный совет "Энергоатома"

Новый наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" насчитывает семь членов.

В ее состав вошли четыре независимых международных эксперта - Румина Уэлши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон, каждый из которых имеет многолетний опыт в сферах ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования.

Представителями государства стали заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов, глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Сергей Сухомлин и государственный секретарь Министерства энергетики Максим Малашкин.

Конкурс проводился с участием независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена в рамках полной, открытой и конкурентной процедуры, предусмотренной для всех стратегически важных государственных предприятий. Правительство тщательно выполнило все необходимые шаги по обновлению менеджмента, строго следуя рекомендациям международных партнеров по проведению конкурса в полном, а не сокращенном формате.

О работе и аудите

Новый наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" во время первой встречи поставил приоритетную задачу – срочно назначить новое руководство компании. Во время проведения назначения правительство поручило исполнять обязанности временному руководству.

Кроме того, совет планирует провести детальный анализ предварительной деятельности предприятия, включая договоры, закупки и аукционы по продаже электроэнергии, учитывая данные правоохранительных органов, медиа и народных депутатов.

Аудит государственных компаний

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Также сообщалось о перезапуске "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства.