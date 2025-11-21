Новый наблюдательный совет "Энергоатома" планируют сформировать до конца года

К отбору кандидатов в новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" привлечена уже сотрудничающая с предприятием международная рекрутинговая компания Amrop.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, пишет "Укринфром".

По его словам, после принятия правительством в сентябре 2025 года решения об увеличении численности наблюдательного совета Энергоатома начался поиск кандидатов на позиции двух независимых членов.

Контракт на выполнение этих работ заключен с победителем конкурса – компанией Amrop. Благодаря этому процесс формирования нового наблюдательного совета сможет быть завершен до конца года.

Министр добавил, что поскольку предыдущий состав совета был избран только в прошлом году, уже существует пул потенциальных кандидатов, которым было предложено принять участие в новом конкурсе.

"Мы, в частности, обратились к тем людям, кто принимал в прошлом году участие в конкурсе и не прошел, с предложением, принять участие сейчас. Откликнулось очень много из них, а также много новых желающих. На данный момент у нас уже несколько десятков кандидатов мирового уровня, которые хотят присоединиться к конкурсу", - отметил Соболев.

Ожидается, что новый наблюдательный совет будет сформирован в полном составе и быстро приступит к работе. Благодаря увеличению численности с пяти до семи членов совет сможет охватить больше профильных вопросов по контролю за работой менеджмента НАЭК.

Напомним, что 11 ноября 2025 года Кабинет министров досрочно прекратил полномочия предыдущего наблюдательного совета. На тот момент в составе совета работали два независимых члена, а конкурс на две вакантные должности еще продолжался. Новый конкурс позволит заполнить эти позиции и обеспечить стабильную работу совета.

Кроме того, правительство поручило Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины предоставить в Комитет по назначению руководителей стратегически важных предприятий предложения по кандидатурам представителей в наблюдательный совет "Энергоатома".

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что при участии Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон);

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.