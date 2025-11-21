Нову наглядову раду "Енергоатома" планують сформувати до кінця року

До відбору кандидатів до нового складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом" залучена міжнародна рекрутингова компанія Amrop, яка вже співпрацює з підприємством.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, пише "Укрінфром".

За його словами, після ухвалення урядом у вересні 2025 року рішення про збільшення чисельності наглядової ради Енергоатома розпочався пошук кандидатів на позиції двох незалежних членів.

Контракт на виконання цих робіт укладено з переможцем конкурсу - компанією Amrop. Завдяки цьому процес формування нової наглядової ради зможе бути завершений до кінця року.

Міністр додав, що оскільки попередній склад ради був обраний лише минулого року, вже існує пул потенційних кандидатів, яким запропонували взяти участь у новому конкурсі.

"Ми, зокрема, звернулися до тих людей, хто брав торік участь в конкурсі й не пройшов, з пропозицією, взяти участь зараз. Відгукнулося дуже багато з них, а також є багато нових бажаючих. На даний момент у нас вже кілька десятків кандидатів світового рівня, які хочуть долучитися до конкурсу", - зазначив Соболев.

Очікується, що нова наглядова рада буде сформована у повному складі і швидко розпочне роботу. Завдяки збільшенню чисельності з п’яти до семи членів, рада зможе охопити більше профільних питань щодо контролю за роботою менеджменту НАЕК.

Нагадаємо, що 11 листопада 2025 року Кабінет міністрів достроково припинив повноваження попередньої наглядової ради. На той момент у складі ради працювало два незалежні члени, а конкурс на дві вакантні посади ще тривав. Новий конкурс дозволить заповнити ці позиції та забезпечити стабільну роботу ради.

Крім того, уряд доручив Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України надати до Комітету з призначення керівників стратегічно важливих підприємств пропозиції щодо кандидатур представників у наглядову раду "Енергоатома".

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.