Голова НКРЕКП "скорегував обсяг повноважень" члена регулятора, який фігурує на "плівках Міндіча"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомила про внесення змін до функціональних обов’язків свого члена Сергія Пушкаря на тлі звинувачень у корупції.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі НКРЕКП.

Регулятор ухвалив це рішення з огляду на оприлюднену інформацію щодо можливих корупційних дій Пушкаря Сергія Івановича під час його роботи в АТ "НАЕК "Енергоатом".

Згідно з офіційним повідомленням, 20 листопада 2025 року Головою НКРЕКП був виданий наказ про внесення змін до функціональних обов’язків членів Регулятора, яким, зокрема, скориговано обсяг повноважень Пушкаря С.І.

Крім того, Комісія направила відповідний лист до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). У цьому листі НКРЕКП просить надати роз’яснення щодо наявності корупційних ризиків при подальшому виконанні Сергієм Пушкарем обов’язків члена Регулятора.

За даними ЕП, Пушкар фігурує у розмовах на плівках НАБУ щодо корупції в "Енергоатомі" ("плівки Міндіча"), зокрема про передачу 20 тис. дол.

Ще три місяці тому він був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому". З 2022 по 2025 роки — виконавчий директор з правового забезпечення "Енергоатому". На початку вересня Пушкар отримав посаду члена НКРЕКП, хоча за результатами конкурсу на неї не заслуговував.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.